Vertu, Borç Yüzünden İngiltere Fabrikasını Kapattı
165 milyon dolar borcu ödeyemeyen Hakan Uzan'ın şirketi, İngiltere'de bulunan üretim ayağını kapattı.
Yüksek fiyatlara aşırı lüks telefonlar üreten Vertu'nun başı borçlar ile belada. Şirket iddiaya göre son zamanlarda çalışanlarının maaşlarını yatırmıyor ve borçlarını ödemiyor. Ana binasını Microsoft'tan kiralamış olduğu bilinen şirket, 3.2 milyon dolar kira borcu biriktirdiği de söyleniyor.
Şirketin sürgün sahibi ve şu an Paris'te yaşayan Hakan Uzan, markanın toplam borcu olan 165 milyon dolar'ın 2.4 milyonunu ödeyeceğini açıkladı, ancak bu da şirketin İngiltere'de bulunan üretim ayağının kapatılmasına sebep oldu. Bu kapatma 200 çalışanı işinden edecek. Bir Vertu temsilcisi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Tüm çabalarımıza rağmen, şirketin gereken finansmanı sağlayamaması nedeniyle ön paket yönetimi girişimleri başarısız oldu. Bu olaydan şirketin diğer bir kesimi etkilenmedi."
Hakan Uzan'ın planlarından haberdar olan biri The Financial Times'a yaptığı açıklamada, Türk iş adamının şirketin geleceğini kurtarmayı amaçladığını söyledi. Daha önce Nokia'nın bir parçası olan Vertu, 2012'de özel bir şirket olan EQT'ye satılmıştı. Bunun ardından marka Godin Holdings adlı Çinli bir marka tarafından satın alındı. Uzan ise başı beladan kurtulamayan markayı Mart 2017'de satın almıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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