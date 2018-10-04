Vespa'nın Elektrikli Scooter'ı Elettrica Hazır

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Vahşi Batı

Savaş Makineleri