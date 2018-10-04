Vespa'nın Elektrikli Scooter'ı Elettrica Hazır
Vespa'nın elektrikli scooter'ı Elettrica, yollara çıkmaya hazır! Sadece 4 gün daha beklemeniz yeterli...
Vespa'nın elektrikli scooter'ı uzun zamandır bu yıl dağıtımına başlanacak şekilde planlanmıştı ve Vespa Elettrica'ya sahip olmanıza sadece 4 gün kaldı. Üretim Vespa, Elettrica'yı 8 Ekim'de Avrupalılara, internet üzerinden satmaya başlayacak. ABD ve Asya'dakiler ise 2019'un başından itibaren scooter'ı satın alabilecekler. Ana şirket Piaggio Group henüz fiyatlandırma konusunda net bir bilgi vermiş değil ancak Elettrica'nın, Vespa'nın mevcut yüksek kalite modelleriyle uyumlu olacağı biliniyor.
Elettrica, standart 50cc'lik bir scooterdan daha güçlü bir performansa ve maksimum 100 km'lik (62 mil) bir menzile sahip. Kapasiteyi yaklaşık yüzde 80'e düşürmeden önce, binlerce şarj döngüsüne dayanabilen (ya da yaklaşık 10 yıl kadar sürecek olan) pili şarj etmeniz dört saat sürecek. En yüksek hız hakkında bir bilgi verilmiş değil ama pil ömrünü korumak için sunulan bir Eco sürüş modu 30 km/s (19 mil/saat) ile hızı sınırlıyor. Elettrica oldukça sessiz ve yakındaki yaya ve araç tespiti dahil olmak üzere bazı AI özelliklerine sahip olmanın yanı sıra trafik kötü olduğunda alternatif yollar da önerebiliyor.
Ayrıca Piaggio, maksimum 200 km'lik (124 mil) bir melez (hybrid) Elettrica X'i de piyasaya sürmeyi planlıyor. Standart Elettrica'dan daha küçük 50 km menzilli bir batarya paketine sahip olacak olan bu araç, aradaki farkı bir benzinle çalışan jeneratör ile kapatacak. Jeneratör, batarya şarjı belirli bir seviyenin altına düştüğünde veya sürücünün manuel olarak değiştirmesi durumunda kontrolü eline alacak. Yani Elettrica X, daha kısa mesafeler için bir elektrikli araç olarak kullanılabilecek.Ancak aracın ne zaman piyasada olacağı henüz bilinmiyor.
Levent Öztürk
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