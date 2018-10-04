Vespa'nın Elektrikli Scooter'ı Elettrica Hazır

Vespa'nın elektrikli scooter'ı Elettrica, yollara çıkmaya hazır! Sadece 4 gün daha beklemeniz yeterli...

Elektrikli Vespa'ya 4 gün kaldı!

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