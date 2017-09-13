Vestel, GameX 2017'de Oyun Severleri Bekliyor

Heyecan garantili standıyla Vestel, GameX 2017'de oyun severleri bekliyor.

Vestel, GameX'te oyuncuları bekliyor

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