Vestel, Metaverse'de ilk mağazasını açıyor

Metaverse ile ilgili yatırımlar sürüyor. Vestel, Metaverse'de ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Şirket, sanal showroom projesini başlattı!

Vestel, Metaverse'de ilk mağazasını açıyor

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