Vestel Venus Z10'u canlı yayında konuşuyoruz!
Vestel'in yerli üretim akıllı telefonu, yeni amiral gemisi Z10'u canlı yayında mercek altına alıyoruz.
Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla ekranlarınıza getirdiğimiz CHIP Techtalk Canlı bu hafta Türkiye'de yerli akıllı telefon üretiminde öncülük yapan Vestel'in merkezinde! Firmanın yeni akıllı telefonu, amiral gemisi Venus Z10'un Canlı Yayında inceleyecek, en yetkili ağızdan Vestel'in akıllı telefon macerası ve Türkiye hedeflerini öğreneceğiz. Konuğumuz Vestel Cep telefonu Mobil Ürünler Genel Müdür Yardımcısı Tansel Özyaman.
Vestel'in Venüs telefon fikri nereden çıktı ve akıllı telefon yolculuğu nasıl başladı? Satışa sunulan en yeni model Venus Z10 nasıl yapıldı? Dünyada bunun örnekleri var mı? Sır perdesini aralıyor ve hepsini ve daha fazlasını yarın saat 15:00'te CHIP Tech Talk'ta mercek altına alıyoruz. Kaçırmayın!
Canlı yayınımız 15 Ağustos 2017 Salı günü saat 15.00'da CHIP Online'da olacak.
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