Vestel'e 7 Felis ve 1 Başarı Ödülü
Felis 2017'de Vestel 7 Felis ve 1 başarı ödülü ile kendi kategorisinde en başarılı marka oldu.
Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, Mediacat dergisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en prestijli pazarlama iletişimi ödüllerinde 7 Felis ve 1 başarı ödülü aldı. Toplam 3 bin 385 başvurunun yapıldığı 12. Felis Ödülleri'nde Vestel; Entegre Kampanyalar; Medya; Film; Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorilerinde 7 ödülün sahibi oldu.
Vestel, "Entegre Kampanyalar" kategorisinde Anneler Günü için yapılan "Eve değil Anneme" kampanyası ve "Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi" ile 2 Felis; "Medya" kategorisinde Anneler Günü için yapılan "Eve değil Anneme" kampanyası ve "Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi" ve Mix&Go "Küçük Ev Aletlerinde Büyük Gıybet" kampanyası ile 3 Felis; "Film" kategorisinde "Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi - Hanımağa" ile Felis, Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi - Gözyaşlarım Sel Oldu" ile başarı ödülü; "Dönüştüren Pazarlama Etkisi" kategorisinde de "Mix&Go" ile Felis kazandı.
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