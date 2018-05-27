Vevo, Kendi Uygulamalarını Kapatıyor!
YouTube'daki kliplerde gördüğümüz logosuyla tanıdığımız dev yayıncı, iyice YouTube'un kontrolüne giriyor; tüm uygulamalarını kapatıyor!
Müzik akış firması Vevo, mobil uygulamalarını ve tüketiciye yönelik akış web sayfasını kapatacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte YouTube, müzik kliplerinde daha da güçlü bir platform haline gelecek.
Vevo, internette yayınlanan müzik kliplerinin popüler tedarikçilerinden, ancak çoğumuz onu YouTube'daki kliplerde, köşede görünen Vevo logosundan tanıyoruz. En çok izlenen kliplerin birçoğu Vevo'dan çıksa da firma, yıllardır YouTube'un gölgesinden kurtulupi kendi başına var olmayı başaramadı. Vevo, blog gönderisinde yaptığı açıklamada elindeki mobil uygulamaların ve Roku, Apple TV gibi medya kutularındaki uygulamalarının önümüzdeki haftalarda kapanacağını söyledi.
Firma, dscvr ve LIFT gibi sanatçı gelişimine yönelik promosyon programlarını sürdürmeye devam edeceğini, "yakında ortaya çıkacak yeni formatlarda" orijinal içerikler üretmeye devam edeceğini söylüyor.
Vevo'nun CEO'su Erik Huggers geçen sene Aralık ayında şirketten ayrılmıştı ve şirket, henüz Huggers'in yerine kimseyi atamadı. Firmanın geçen sene sonlarında YouTube'a reklam konusunda daha çok denetim sunduğu da biliniyor.
Zeynel A. Öztürk
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