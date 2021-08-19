Vidyodan Online Alışverişte Yeni Bir Dönem Başlıyor

Online alışverişi canlı yayın sistemiyle yeniden yorumlayan Vidyodan uygulamasının lansmanı 18 Ağustos Çarşamba günü Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz ve Vidyodan'ın ana yatırımcısı olan Onedio Kurucusu ve CEO'su Kaan Kayabalı'nın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirebilen Vidyodan uygulaması, Mayıs ayında test yayınlarına başlamıştı. Vidyodan kullanıcıları; kıyafetten gıdaya, kişisel bakım ve spor & outdoor ürünlerinden elektronik eşyaya kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünleri canlı yayında inceleyerek satıcıya soru sorabiliyor. An itibariyle Unilever, La RochePosay, Henkel, Evyap, Avon, Kiğılı, Samsung, Monster, Tefal, Fakir, Electrolux gibi global markaların yanı sıra 300 butik ve yerel markaya ev sahipliği yapan Vidyodan uygulaması sayesinde kullanıcılar satıcıyla direkt temas kurarak ürünün özelliklerini daha yakından görme fırsatını yakalıyor ve alışverişini uygulama üzerinde, yayından ayrılmadan anında gerçekleştirebiliyor. İnternette sadece ürün yorumu ve fotoğrafı inceleyerek karar vermek zorunda kalmadan, "görerek satın al" dönemi, Vidyodan ile başladı.
Canlı yayın satış platformlarının Türkiye'deki ilk örneği olan Vidyodan üzerinden alışveriş yapanlar, aynı zamanda katıldıkları canlı yayınlarda hayranı oldukları influencerları da izleme ve yorum yaparak sohbetlere katılma şansına sahip oluyor. Markaların Vidyodan uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayınlar kaydedildiği için söz konusu yayınlara katılamayan kullanıcılar daha sonra da videoları izleyip istediği ürünü satın alabiliyor.
Lansman sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'yi "canlı yayında satış" deneyimiyle tanıştıran marka olmanın heyecanını taşıdıklarını ifade eden Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda büyük bir potansiyel taşıdığına inandığını dile getirdi. Yılmaz, "Vidyodan ile daha eğlenceli ve interaktif bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Canlı yayından alışveriş sayesinde fiziksel mağazada yaşanan deneyim ile e-ticaret deneyimini birleştiren güvenilir bir ortam yarattık. Üstelik sadece canlı yayından satışlarla sınırlı kalmayıp, on binlerce ürünün deneyimlenerek detaylarının anlatıldığı kısa videolarla da kullanıcılarımıza faydalı oluyoruz. Mayıs ayından beri yaşadığımız test süreci gösteriyor ki; Canlı yayınlar ve videolu satışlar sayesinde satışa dönüşme oranlarında Türkiyeortalamasının 10 katına kadar çıkabiliyoruz. Henüz gelişme sürecinin başında olan Vidyodan uygulamasıyla Türkiye'deki global, yerel dev markalara da butik üretim yapan satıcılara da ve hatta el emeğiyle ürettiği ürünleri geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmak isteyen emekçilere de yepyeni bir satış kanalı sunuyoruz. Vidyodan platformundaki hayallerimizden biri de sivil toplum kuruluşlarının da ürünlerini satarak ekstra gelir elde etmelerine katkı sağlamak. Çok yakın zamanda başlayacak ve Vidyodan'ın hiçbir gelir beklemeden yapacağı canlı yayınlarda STK'larımız için değer yaratmak arzusundayız" dedi.
"İki sene içersinde 20 milyon dolarlık yatırım"
Vidyodan yatırımcısı ve Onedio CEO'su Kaan Kayabalı ise Vidyodan'ın kuruluş amacıyla ilgili şunları söyledi: "Vidyodan olarak ile canlı yayında satılabilecek her şeyin platformu olmak istiyoruz. Herkes kendi canlı yayınını başlatıp ister mağazasındaki ürünleri ister ikinci el ürünlerini satabilir. Çok yakında ikinci el ürünlerin canlı yayından satışı için güvenli ödemeli platformumuzu yayına alacağız. Sonrasında ise canlı yayından hizmet satışları başlayacak. Özel dersler, istek parça, tarot falı... Hangi hizmetlerin satışına aracılık edebileceğimizi düşünmek hepimizi heyecanlandırıyor. Vidyodan, ana yatırımcısı Onedio, teknoloji ortağı VNGRS ve çok değerli diğer yatırımcılarıyla birlikte 1 milyon dolarlık ön tohum aşamasını tamamladı. İki sene içerisinde 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz."
Vidyodan, tüm markaların başvurularına açık
Vidyodan, Türkiye'nin ilk canlı yayından alışveriş deneyimi sunan pazar yeri uygulaması. Herkes kendi canlı yayınını başlatıp ister mağazasındaki ürünleri ister ikinci el ürünlerini satabilir. Arzu eden herkes, Vidyodan satış ağına katılmak için başvuru yapabiliyor. Prosedürleri tamamlayan markalar, yerli ve yabancı yüzlerce markanın bir arada yer alacağı Vidyodan dünyasında kendi ödeme altyapısı hazır bir şekilde canlı yayınlarını yaparak ürünlerini anında tanıtma ve güven içerisinde dilediği zaman dilediği yerden satış yapma şansını yakalıyor.
Online alışverişte yükselen trend: Canlı yayın satış platformları
Geçtiğimiz senelerde Çin'de başlayan ve o coğrafyada hızlı yükselişini sürdüren "livestreaming / canlı yayın" üzerinden online alışveriş uygulamaları Çin'de neredeyse 200 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiş durumda. Bugün Çin'deki toplam e-ticaret hacminin neredeyse yüzde 18'i canlı yayın satış platformları üzerinden elde edilirken, uzmanlar çevrimiçi perakende satışın geleceğinin canlı yayın satış aplikasyonlarıyla yeniden şekilleneceğine dikkat çekiyor. Dijital uygulamalar ve sosyal medya kullanımında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye de, bu alanda büyük bir potansiyele sahip. WeAreSocial'ınHootsuite ile birlikte hazırladığı '2021 Dünya Dijital Raporu'na göre, Türkiye'de geçen yıl kişi başına yapılan e-ticaret miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 92 oranında artarak 304 dolar oldu.
Uygulamayı AppStore ve Google Play Store'dan ücretsiz indirerek online alışverişte Vidyodan deneyimini yaşamaya başlayabilirsiniz.
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