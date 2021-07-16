ViewSonic M2e İncelemesi

Evet, projeksiyon cihazları, filmlerin veya oyunların keyfini yepyeni bir açıdan çıkarmanın kesinlikle kullanışlı ve eğlenceli bir yolu. İster oturma odanızda televizyon yerine kalıcı olarak bir tane kurmak istiyor onun, ister eğlence amaçlı, arada sırada film ve dizi izlemek için kullanıyor olun, farklı senaryolar için kullanışlı ve çeşitli modeller var. Bunlardan biri de ViewSonic'in M2e adını verdiği projeksiyon cihazı modeli. Bu cihaz, hem boyutları itibariyle pratik kullanım sağlıyor hem de Full HD çözünürlüğü destekliyor.
Kompakt bir tasarıma sahip olan ViewSonic M2e, şık bir görüntüye sahip. Bu arada kompakt bir cihaz, ancak elektrikle çalışıyor, yani dahili bataryası bulunmadığını söyleyelim. Onu çalıştırmak için enerji vermeniz lazım, fakat bunun dışında görüntü kaynağını kablosuz olarak seçebilirsiniz.
Modelde Wi-Fi desteği var, ayrıca arkasında geniş de bir bağlantı alanı mevcut. Burada HDMI'dan tam boyutlu USB'ye, SD karttan USB Type-C'ye kadar seçeneği bulabiliyorsunuz. Ayrıca ses bağlantısı da yapabilirsiniz, fakat cihazın üzerindeki Harman Kardon hoparlörlerin gerçekten de fazlasıyla iyi ses sağladığının altını çizelim. Cihaz üzerinde Harman Kardon imzalı 3W'lık çift hoparlör bulunuyor. Böylece bu yönüyle ViewSonic M2e'yi bir hayli beğendik. Bir diğer beğendiğimiz noktası da sessiz çalışması oldu. Cihazı normal modda çalıştırdığınızda 26 desibel, ekonomik modda çalıştırdığınızdaysa 24 desibel ses anca üretiyor ki, bu da onu projeksiyon cihazları arasında gerçekten de fazlasıyla sessiz modeller arasına koyuyor.
ViewSonic M2e'nin kurulumu oldukça kolay. Kare şeklinde minik boyutlara sahip olmasıyla onu rahatlıkla da yanınızda taşıyabiliyorsunuz. ViewSonic, cihazın kutu içeriğine güzel de bir taşıma çantası yerleştirmiş. Yine kutudan uzaktan kumandası da çıkıyor, ancak bu uzaktan kumanda da tuşların arka aydınlatması olmaması bir eksiklik. Projektörün üzerinde herhangi bir kontrol tuşu da olmadığından tüm ayarları bu uzaktan kumanda üzerinden yapacağınızı da söyleyelim.
M2e'nin beğendiğimiz özelliklerinden biri, açıldıktan sonra hızlı bir otomatik odaklama yeteneğine sahip olması oldu. Ekran görüntüsünün odaklanması için sadece birkaç saniye gerekiyor, arkasından da izlemeye başlayabiliyorsunuz. Elbette manüel ayar seçeneğiniz de mevcut durumda.
Yaklaşık 2 metrelik mesafeden 80 inçlik görüntü elde edebildiğiniz modelde, ekran boyutunu 100 inçe kadar taşıyabiliyorsunuz. Elbette bu ekran boyutunda görüntü parlaklığı ve renk kalitesinin biraz olumsuz etkileneceğini de unutmayın.
Cihazda keystone düzeltme otomatik olarak yapılıyor, yani garip bir açıyla yerleştirseniz de görüntüyü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yükseklik ayarı yapmak isterseniz de, hemen cihazın altındaki mandaldan ayağını açabiliyorsunuz.
Bu model, LED ışık kaynağını kullandığından, etrafta ortam ışığı varsa, çok çarpıcı görüntüler beklemeyin, en iyi görsel kaliteyi karanlık bir odada alıyorsunuz. Cihazın parlaklık seviyesi 1000 lümen olurken, Full HD çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Akşamları film ve dizi keyfi yapmak için ideal bulduğumuz cihazın arayüzünü ise pek beğendiğimiz söylenemez. İşletim sistemi, Android'in bir çeşidi olarak karşımıza çıkıyor ve sunum şekli pek de pratik değil. Menülerde gezinmek biraz zahmetli olabiliyor, ayrıca ana arayüz de eşit şekilde organize edilmemiş. O nedenle arayüze bir güncelleme gelmesi gerektiğini düşündüğümüzü belirtelim.
Google Play mağaza üzerinden olmasa da, Aptoide üzerinden mobil uygulamaları cihaza indirebiliyorsunuz. Netflix ve YouTube zaten kurulu olarak geliyor.
Cihazın özellikleri arasında, 30 bin saate kadar lamba ömrü sağlaması da dikkat çeken bir detay. Böylece uzun soluklu bir kullanım sağlayacağından söz edebiliriz. Ve öte yandan cihazın 3D desteği olduğunu da söyleyelim. Hala bu tip cihazlarda 3D desteğini arayan var mıdır bilmiyoruz, ancak bu cihazda bu destek yer alıyor.
Sonuç
Sonuç olarak ViewSonic M2e, hemen hemen istediğiniz her yere kurabileceğiniz, kompakt boyutlu olmasıyla önem kazanan kullanışlı bir projeksiyon cihazı oluyor ve aydınlatma koşulları iyi olduğu sürece iyi bir izleme deneyimi sağlıyor. Yerleşik hoparlörleri ve sessiz çalışmasıyla da beğendiğimiz cihazın arayüzü ise geliştirilmesi gereken yanı oluyor. Şu an bu cihazı piyasada 6299 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %80
+ Hafif ve pratik
+ Hoparlörler
+ Kurulumu kolay
+ İyi bağlantı seçenekleri
+ Sessiz çalışıyor
- Kullanıcı arayüzü
- Uzaktan kumanda da ışıklandırma yok
Teknik Detaylar
- Doğal Çözünürlük 1080p (1920x1080)
- Parlaklık 1000 lümen
- Kontrast Oranı 3.000.000:1
- Doğal En Boy Oranı 16:9
- Işık Kaynağı LED
- Işık Kaynağı Ömrü 30000 saat (normal)
- Projeksiyon Boyutu 60 inç – 100 inç
- Atım Oranı 1.21
- Hoparlör 3Wx2
- Bağlantılar HDMI 1.4, USB 2.0 Tip-A, USB Type-C, SD kart, ses çıkışı, Wi-Fi, Bluetooth 4.2
- Gürültü Düzeyi 26 dB (Normal) - 24 dB (Ekonomi)
- Boyutlar 302 x 252 x 92 mm
- Ağırlık 2.8 kg.
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