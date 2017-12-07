Vine Yenilenerek Geri Dönebilir!
Bir süre önce kapanan popüler internet hizmeti, geri dönüş yapmaya hazırlanıyor olabilir!
Vine ilginç bir platform olsa da zaman içinde hızını kaybetti ve kapanmak zorunda kaldı. Firma buna rağmen her şeyi arşivleyip sakladı ve kullanıcılarına içeriklere ulaşma olanağı sunmayı sürdürdü.
Şimdi ise kurucu ortak Dom Hoffman, Vine'ın yerini alacak bir hizmet üzerinde çalışıyor. Vine'ın logosunun renklerini taşıyan, üzerinde "V2" yazan bir logoyu Twitter'da paylaşan Hofmann, "Vine'ın selefi üzerinde çalıştığını" ve bu hizmete kendisinin fon sağladığın söyledi. Hofmann'ın tam olarak nasıl bir hizmet üzerinde çalıştığını ise şimdilik bilmiyoruz.
i'm going to work on a follow-up to vine. i've been feeling it myself for some time and have seen a lot of tweets, dms, etc.— dom hofmann (@dhof) 30 Kasım 2017
V2'nin nasıl bir hizmet olacağı zamanla ortaya çıkacak. Ancak Snapchat, Instagram ve diğerlerinin rekabet ettiği bir ortamda V2'nin kendine yer bulup bulamayacağı bir soru işareti.
Zeynel A. Öztürk
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