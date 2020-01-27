Vine'ın Kurucusundan Yeni Uygulama: Byte

Twitter, çok kısa video platformu Vine'ın 2017'de kapatmıştı. Bunun arından TikTok
ortaya çıksa da, Vine'ın aynısı değildi. 2017'nin sonlarından beri hizmeti geri
getireceğini söyleyen Vine'ın kurucusu Dom Hofmann, birkaç aydır kapalı beta olarak test edilen Byte'ı tüm Android ve iOS kullanıcılarına açtı.
Videolara odaklanan uygulama, Vine'a ve şu anki TikTok'a oldukça benziyor. İçerik oluşturanlara ödemede bulunmaya yönelik bir ortak programının "yakında" geleceği söyleniyor. Byte'ın diğer iki uygulama kadar bağımlılık yapıcı olup olmayacağını tahmin etmek zor, bunu kullanıcıların Byte ile ne yapacağı gösterecek.
Yeni uygulama Byte'ın Android sürümü buradan, iOS sürümü ise buradan indirilebiliyor.
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