Virüse inanmayan Instagram fenomeni Dima Stuzhuk hayatını kaybetti

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk hayatını kaybetti. Salgının ilk günlerinde Covid-19 hastalığına inanmayan fenomenin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu...

Virüse inanmayan Instagram fenomeni Dima Stuzhuk hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Salgının en başından bu yana dünya çapındaki koronavirüs vaka sayısı 39 milyonu geçti. Yeni tip koronavirüsü ciddiye almayan insanların sayısı da az değil. Bunlardan birisi de Instagram fenomeni Dima Stuzhuk.

DİMA STUZHUK KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Spor eğitmenliği yapan ve bu alandaki paylaşımlarıyla fenomenleşerek Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Dima Stuzhuk hayata gözlerini yumdu.

Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.

SALGINI YAKALANANA KADAR CİDDİYE ALMAMIŞ

Ukraynalı 33 yaşındaki fenomen daha önce salgına inanmadığı yönünde açıklamalar yapmış ve tepki çekmişti. Stuzhuk, son paylaşımlarından birinde ise insanları virüsü küçümsememeleri konusunda uyarmış, koronavirüse yakalanana kadar bu virüsün bu kadar yıkıcı olduğuna inanmadığını yazmıştı.

Yaptığı paylaşımda ilginç bir şekilde Türkiye ziyaretinden bahseden Dima Stuzhuk, ilk etapta yaşadıklarının iklim ve beslenme düzeni değişikliği, klimalı ortamda uyuma nedeniyle gerçekleştiğini düşündü. Ardından semptomları ağırlaştı ve ülkesi Ukrayna'ya dönme kararı aldı, koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıktı. 

Sürecin ardından evde tedavi görmeye başlayan Stuzhuk, 15 Ekim tarihli paylaşımını "Durumum stabil" açıklaması ile bitirmesine rağmen dört gün sonra semptomlar aniden arttı, ardından yaşamını yitirdi. 

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