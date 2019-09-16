Vision Mercedes Simplex Büyülüyor!
Teknolojik açıdan ileri giderken, diğer taraftan da bizi geçmişe götüren bir konsept: İşte Vision Mercedes Simplex!
- Levent Öztürk
Mercedes'in konsept araçlarının büyük bir kısmı geleceğe odaklanıyor olsa da, en son örnek teknoloji alanında ileri giderken, aynı zamanda tasarım açısından geriye gidiyor. Otomobil üreticisinin yeni tanıttığı Vision Mercedes Simplex konsept aracı, "ilk modern araç" olarak görülen 1901 Mercedes 35 PS'i temel alıyor. Bir gaz motorunun eksikliği, buradaki en normal şey ve asıl öne çıkanlar, aracın kabini ve burnu.
Izgara, hem eski Mercedes logosunu gösteren ve belki de daha önemlisi aracın durumunu gösteren bir "3D ekran" ile değiştirilmiş durumda. Kokpit ise eski araçların minimalist tarzına sadık kalırken, hız ve navigasyon gibi sürüş için önemli bilgiler, yansıtma (projeksiyon) aracılığı ile sunuluyor. Bu da bir bilgi okyanusunda boğulmadan Retro aracınızı sürmenize imkan tanıyor.
Ancak Simplex'in bir üretim sürümünün görülmesi beklenmiyor. Modern güvenlik standartlarını geçmek için gerekli olan donanımları düşünmesek bile, aracın bir ön camı veya derecelendirilmiş bir güç çıkışı bile bulunmuyor. Kısacası bu konsept, Mercedes'in günümüzdeki konfordan vazgeçmeden geçmişini hatırlaması için yapılmış bir saydı duruşu gibi düşünülebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın