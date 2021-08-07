Vitamin Takviyesi Gerekli mi? Hangi Vitamin Ne Zaman Kullanılmalı?

Vitaminler, insan sağlığı için hayati değere sahip organik bileşiklerdir. Vitamin eksikliği, pek çok önemli sağlık sorununa neden olabilir. Peki, vitamin takviyesi gerekli mi? Hangi vitamin ne zaman kullanılmalı?