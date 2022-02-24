vivo TWS 2 ANC İncelemesi

Vivo, Çin'de başlayan yolculuğuna ülkemizde devam ediyor ve ülkemize giriş yapmasıyla beraber arka arkaya birçok akıllı telefonunu tüketicilerle buluşturdu. Şimdi ise buna kulaklıklarıyla devam eden şirket, ilk TWS kulak içi kulaklığını da geçtiğimiz günlerde satışa sundu. TWS 2 ANC olarak isimlendirilen bu kulaklık, tasarım olarak rakiplerinden pek farklı görünmüyor, özellik bakımından da keza öyle. Peki, vivo TWS 2 ANC'yi çekici yapan nokta nedir, ne gibi özellikleri var? Bugün bu kulaklığı biraz daha yakından tanıyacağız.
vivo TWS 2 ANC Tasarımı Nasıl?
Öncelikle tasarımla başlayalım. TWS 2 ANC, AirPods Pro'dan ilham alınmış gibi görünen bir tasarıma sahip. Elimizde Yıldız Mavisi rengiyle bulunan kulaklığın ayrıca beyaz renkli seçeneği de var. Özellikle beyaz model AirPods Pro'yla çok daha benzerlik gösteriyor.
Kulaklıklar oldukça hafif. Her biri yaklaşık 4 gram ağırlığında. Böylece kulağınızda olduğunu hissetmiyorsunuz bile; saatlerce müzik dinleseniz de gerçekten rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Kulaklığın şarj kutusuyla birlikte toplam ağırlığı ise 41 gram.
vivo TWS 2 ANC, malzeme kalitesi açısından şarj kutusuyla sağlam hissettiriyor. Elbette yapısı plastik. Şarj kutusu gibi kulaklıklar da öyle tabii ki, ancak fena görünmüyorlar doğrusu. Şarj kutusundan çıkartırken ise biraz zorlanabiliyorsunuz; özellikle eliniz terliyse kulaklıklar parmaklarınızdan kayıyor.
Silikon başlıklı kulak içi kulaklıklardan biri olan vivo TWS 2 ANC'yi kulağınıza tam oturtmak ve böylece ses izolasyonunu sağlamak için kulağınıza taktıktan sonra saat yönünün tersine doğru bir döndürme hareketi yapmanız gerekiyor. Böylece kulağınıza tam olarak oturuyor ve böylece daha iyi bir dinleme deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Elbette bunun için kulağınıza uygun silikon başlığını kutusundan seçmeniz gerekiyor.
vivo TWS 2 ANC Nasıl Bağlanır?
Her kulaklıkta 12.2 mm sürücü kullanılmış. Çevrede ise ses alma ve gürültü engellemeyi yöneten 3 mikrofon bulunuyor. Şarj kutusunun altında USB-C portunu bulabiliyorsunuz, ayrıca ön tarafında da Bluetooth fonksiyonunu açmanız için bir tuş konumlandırılmış. Bu tuşa basılı tuttuğunuzda kulaklık Bluetooth moduna giriyor ve basitçe bağlanabiliyorsunuz.
Bağlantı işlemi oldukça basit. Herhangi bir Android telefon ya da tablet ile kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Google Fast Pair desteği var, böylece hızlıca eşleşme olanağı tanıyor. Bu şekilde bağlayabileceğiniz gibi vivo Earbuds uygulaması üzerinden de bağlamanız mümkün. Uygulama içinden diğer ayarlara da erişebileceğiniz için uygulamayı indirmenizi tavsiye ederiz.
vivo TWS 2 ANC, Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Böylece Qualcomm'un aptX Adaptive Codec'ini destekliyor. Ayrıca ses iletiminde, A2DP Bluetooth protokolünün 2 katı olan 6 Mbps'te QHS yüksek bant genişliğini de kullanıyor. Bunlara ek olarak vivo, bu kulaklıkta sinyal alımını iyileştiren kendi geliştirdiği Bluetooth anten tasarımına da sahip.
Qualcomm'un aptX ve QHS bant genişliği özelliklerini vivo'nun anten tasarımı ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan modifikasyona DEEP-HD Audio adı veriliyor. Ancak bundan tam olarak vivo akıllı telefonlardan faydalanabileceğinizi belirtelim. Fakat diğer marka akıllı telefonlarla da içerdiği codec destekleriyle beraber iyi performans sağlıyorsunuz.
vivo TWS 2 ANC Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim kulaklığın yeteneklerine. Öncelikle elimizdeki bu kulaklık, adına da yansıdığı gibi ANC, yani Aktif Gürültü Engelleme özelliği içeriyor. 40 dB'e kadar gürültü azaltma yeteneğine sahip olan kulaklık, bunun yanı sıra ortam seslerini içeri alan bir şeffaflık modu da bulunduruyor. Her 2 mod arasında kulaklığı sıkarak -evet, tam olarak sıkarak- geçiş yapabiliyorsunuz.
Bu tip kulaklıklarda genellikle dokunmaya duyarlı sensörlere yer verildiğini görüyoruz. Ancak vivo TWS 2 ANC'de modlar arasında geçiş yaparken ya da telefon çağrısı cevaplama noktasında veya şarkılar arasında geçiş yaparken, kulaklık sapını hafifçe sıkıyorsunuz. Enteresan bir yöntem olmuş, ancak çok seri şekilde çalışıyor. Kullandığımız süre içinde bir kere bile tıklamadı. Ses açıp kısarken ise, parmağınızı kulaklık sapında kaydırmanız gerekiyor. Fakat vivo, bu kontrolü sağlayan sensörü kulaklık sapının tam dış yününe doğru değil de, biraz iç kısmına doğru yerleştirmiş, bu biraz erişim sıkıntısı yaratıyor, ancak çok da problem değil.
Az önce de söylediğimiz gibi gürültü engelleme ve şeffaflık modu arasında jest kontrolüyle geçiş yapabildiğiniz gibi, kulaklıkta farklı ses modları da bulunuyor. Uygulama içinde Mega Bass, Berrak Ses ve Yüksek Ses Perdesi şeklinde 3 farklı hazır ekolayzır ayarını görebiliyorsunuz. Ayrıca sizin özelleştirebileceğiniz bir ekolayzır bandı yok, fakat bu da iş görüyor.
Bu arada vivo TWS 2 ANC, aynı anda 2 cihaza birden bağlanıyor ve kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak çalan şarkı duraklatılıyor. Bunları da söyledikten sonra şimdi performansına geçelim.
vivo TWS 2 ANC Performansı Nasıl?
vivo TWS 2 ANC'nin ses kalitesi kulağa hoş geliyor, ancak açık söylemek lazım, premium modeller gibi bir performans beklemeyin. Orta sesler boğuk kalırken, yüksek frekanslar da aşırı belirgin değil. Bas performansı ise orta seviyede işliyor. Uygulama içindeki hazır ekolayzır ayarlarını seçerek ses yelpazesini değiştirebiliyorsunuz. Bas sesleri seviyorsanız Mega Bass işe yarıyor, yine vokal ağırlıklı dinlemeler için de Berrak Ses modunu kullanabilirsiniz. Modlar arası geçişlerde seste bozulma yaşanmıyor. Kulaklıkta kullanılan 12.2 mm'lik sürücü birimleri dengeli bir ses profili üretiyor, bu anlamda sınıf dahilinde ortada durduğunu söyleyebiliriz.
Gürültü engelleme performansıysa en üst seviyede değil pek tabii ki ancak iş görüyor. ANC modunu açtığınızda farkı hissediyorsunuz, fakat kulak üstü kulaklıklardaki gibi çevredeki seslerin tamamen engellenmesini beklemeyin tabii ki.
Telefon aramalarına geldiğimizde de, kulaklık üzerinden yaptığımız görüşmelerde karşı taraftan sesle ilgili olumsuz bir geri dönüş almadık. Gelen yorumlar sesin yüksek ve net olduğunu, telefonla konuşmaktan farksız olduğu şeklindeydi. Yani bu anlamda da kulaklık iyi iş çıkartıyor. Telefon görüşmeleri konusunda kendinden tamamen memnun bıraktı.
vivo TWS 2 ANC Pil Ömrü Nasıl?
Son olarak vivo TWS 2 ANC'nin pil ömründen de bahsedelim. Kulaklıkta ANC mevcut olduğu için bu özellik açık ve kapalı olduğu durumlarda farklı sonuçlar alıyorsunuz. ANC kapalıyken 7 saat civarında pil ömrü sunan kulaklık, ANC açıkken ise yaklaşık 4 saatlik performans üretiyor. Şarj kutusuyla ise toplam pil ömrünü 29 saate kadar uzatabiliyorsunuz.
Kulaklıkların şarjı bittiğinde kutusuna koyarak 60 dakika civarında bir sürede tam kapasite şarj edebiliyorunuz. Şarj kutusunu şarj etmek istediğinizde ise bu süre 110 dakikaya çıkıyor. Kutunun kablosuz şarj desteği ise yok.
Sonuç
Evet, sonuca geldiğimizde vivo TWS 2 ANC'nin kendi içinde fena bir model olmadığını söylemek doğru olacak. Ses performansıyla iyi seviyede, gürültü engelleme özelliği nispeten işe yarıyor ve çağrı kalitesi gayet başarılı. Ancak fiyatı karar kılma noktasında karşısına alternatifler koyuyor. Şu an vivo TWS 2 ANC'yi piyasada 1499 TL fiyatla bulabiliyorsunuz ki üst seviye modeller de burada mevcut durumda. Bu anlamda fiyatını biraz yüksek bulduk doğrusu. O nedenle bir fiyat / performans ürünü olduğunu söyleyemeyeceğiz.
CHIP Online Notu: %78
+ Şık tasarım
+ Suya dayanıklı
+ ANC desteği var
+ Kolay eşleşme
+ Aynı anda 2 cihaza bağlanıyor
+ Çağrı kalitesi
- Bu fiyata alternatifi çok
- Fiyat/performans
Teknik Detaylar
- Tür Kulak içi
- Sürücüler 12.2 mm
- Bağlantı Bluetooth 5.2
- Kodek aptX Adaptive, AAC, SBC
- Mikrofon 3 adet
- Su Koruması IP54
- Pil Ömrü 7.3 saate kadar / 29 saate kadar
- Bağlantılar USB Type-C
- Ağırlık 4.7 gr.
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