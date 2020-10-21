vivo X50 Lite İncelemesi

Evet, ülkemizde akıllı telefon pazarına yeni oyuncular girmeye devam ediyor. Çin'in 2'inci, Dünya'nın 5'inci büyük akıllı telefon üreticisi vivo, geçtiğimiz ay Türkiye pazarına giriş yaptı ve ilk modeli vivo X50 Lite'ı satışa sundu. Peki, vivo X50 Lite ne gibi özelliklere sahip? Hemen incelemeye başlayalım.
vivo X50 Lite Trendi Yakalıyor mu?
vivo X50 Lite, gerek tasarımı gerek sahip olduğu özellikleriyle son dönemin trendlerini takip eden bir akıllı telefon oluyor. Premium orta sınıf olarak da adlandırabileceğimiz kategoride kendine yer bulan vivo X50 Lite, önden baktığınızda ince çerçeveli geniş ekranı, arkadan baktığınızda ise güzel görünen tasarımıyla dikkat topluyor.
Telefonun ekranı 6.38 inç boyutunda olurken, panel AMOLED olarak tercih edilmiş. Böylece ekranı ile güzel görüntü üretebilen ekranın çözünürlüğü ise 1080x2340 piksel. 19.5:9 en boy oranı sunulurken, piksel yoğunluğunun da 404 ppi seviyesinde olması sevindirici.
vivo X50 Lite Tasarım Detayları Neler?
vivo X50 Lite'ın arka yüzüne baktığımızda, güzel işlenmiş, fakat plastikten oluşan bir malzeme kullanıldığını görüyoruz. Buna ilave olarak telefonun kenar çerçeveleri de yine plastik malzeme içeriyor. Telefonun 190 gram ağırlığı ve 8.7 mm kalınlığında olduğunu da söyleyelim.
Arka yüzde 4'lü kamera kurulumuna yer verilen telefonda, kamera tasarımı güzel seçilmiş. Böylece telefonun tasarımına hareket katılırken, vivo X50 Lite'ın elimizde Nebula Mavisi rengiyle bulunduğunu da söyleyelim. Telefonu ayrıca siyah renkle de tercih edebiliyorsunuz.
vivo X50 Lite Özellikleri Neler?
vivo X50 Lite, orta sınıf akıllı telefon modellerinden biri oluyor. Snapdragon 665 işlemciden güç sağlayan telefonda RAM kapasitesi 8 GB, depolama alanı ise 128 GB. 8 GB RAM, özellikle birden fazla uygulama kullandığınızda ve oyunlarda yardımcı oluyor. Depolama alanı da yeterli düzeyde. Eğer bu alan yetmezse, microSD kart ile hafızayı arttırabiliyorsunuz.
vivo X50 Lite'ta ayrıca 4500 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Bu kapasite günlük kullanım için gayet ideal. Hatta hafif kullanımlarda 2'inci günü de çıkartabiliyorsunuz. 18W'lık hızlı şarj desteğinin de bulunduğu telefonda, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5, NFC, FM Radyo gibi özellikler de bulunuyor.
İşletim sistemi ise elbette Android 10. Arayüz olarak ise şirketin Funtouch 10 adını verdiği yazılımı görüyoruz.
vivo X50 Lite Kamera Özellikleri Nasıl?
vivo X50 Lite'ın kameralarına geldiğimizde de son dönemde bu sınıfta karşılaştığımız telefonlardan pek fark yaratamadığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. 48 MP ana kameranın bulunduğu telefonda, f/1.8 diyafram, 0.8 mikrometrelik lens faz algılamalı otofokus ile güçlendirilmiş.
Telefonda ikinci kamera 8 MP, f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kamera olurken, üçüncü ve dördüncü kameralar da 2 MP şeklinde makro ve derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera kurulumuna baktığımızda, açıkçası vivo X50 Lite'a göre fiyat avantajı sunan TCL 10 Plus'la hemen hemen aynı bulduğumuzu söylemek mümkün. Öte yandan Galaxy A71 de portaya girerken realme 6 Pro ise yakın fiyata daha fazlasını sunuyor.
vivo X50 Lite Fiyat/Performans Karşılaştırması
Konu aslında vivo X50 Lite'ın kameralarıyla sınırlı değil. İşlemci seçimi de bu fiyatla vivo X50 Lite'ı rakiplerinin gerisine taşıyor, zira bu fiyat kategorisinde pek çok rakibinde Snapdragon 720 yer alıyor. Ayrıca 90Hz ekran tazeleme hızı da bazı rakiplerinde yer alıyor. Bu anlamda vivo X50 Lite'ın 3599 TL fiyatla pahalı durduğunu söylemek gayet mümkün.
Telefonda hem ön hem arka kamera ilse Full HD 30 kare video kaydı yapabiliyorsunuz. Ancak video performansını pek beğendiğimizi söyleyemeyiz.
Bu arada telefonun kameralarıyla yapılan fotoğraf çekimleri ise hiç de fena değil. Bu teknik altyapı ile özellikle gündüz koşullarında gayet başarılı fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz.
Ön kameraya geldiğimizdeyse burada da 16 MP ve f/2.0 diyaframlı bir kamera buluyoruz. Selfie çekimlerinin de yine iyi ışık koşullarında güzel olduğundan bahsedebiliriz.
Sonuç
Evet, sonuç olarak vivo X50 Lite kendi içinde fena bir telefon değil. Fakat Türkiye pazarına yeni giren bir model olarak fiyatı yüksek. vivo X50 Lite'ın 3599 TL fiyatla açıkçası rakiplerine kıyasla şansının pek olduğunu söyleyemeyiz, zira karşısında Galaxy A71 yakın fiyatla dururken, daha ucuza daha fazlasını sunan realme 6 ve aynı fiyata yine daha fazlasını sunan realme 6 Pro gibi Türkiye'de artık kendine yer bulmuş telefonların olduğu açık. Yine Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu da unutmayalım pek tabii. O nedenle vivo'nun fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesini tavsiye ederiz.
CHIP Online Notu: %70
+ AMOLED ekran
+ 8 GB RAM ve 128 GB hafıza
+ microSD kart desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi
+ Sınıfı için ideal kameralar
+ Yeterli pil ömrü
+ Ekrana entegre parmak izi sensörü
- Fiyatı yüksek
- Rakipleri özellik bakımından daha zengin
vivo X50 Lite Alternatifleri Neler?
vivo X50 Lite'a alternatif olarak realme 6 Pro ve Xiaomi Redmi Note 9 Pro modellerini daha mantıklı seçenekler gibi duruyor.
Kimler vivo X50 Lite Satın Almalı?
Orta sınıf bir telefon satın almayı düşünen ve Türkiye pazarına yeni giren bir modeli değerlendirmek isteyenler vivo X50 Lite'ı tercih edebilirler.
vivo X50 Lite Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.38 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 610
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 75 x 159 x 8.7 mm
- Ağırlık: 190 gr.
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