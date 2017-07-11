Vivo'dan Çift Selfie Kameralı İki Yeni Telefon!
Çift selfie kamerasıyla ilgi çeken telefonların sahibi Vivo, iki yeni telefonunu ortaya çıkardı!
Çinli telefon üreticisi Vivo, kendi ülkesine özel iki yeni telefon tanıttı: Vivo X9s ve X9s Plus.
Önceki X9'ların biraz yükseltilmiş sürümleri olan yeni telefonlar, daha büyük pillere ve biraz daha büyük gövdelere sahipler. Android Nougat ile çalışan telefonlar, önceden olduğu gibi çift selfie kamerasıyla geliyorlar. 2.998 yuan (yaklaşık 440 dolar) fiyat etiketine sahip X9s Plus'ta şu özellikler bulunuyor:
- 4.015mAh pil
- Android Nougat
- 5,85 inç Full HD AMOLED ekran
- 16 megapiksel arka kamera, 20 megapiksel / 5 megapiksel ön kameralar
- Ön parmak izi tarayıcısı
- 4GB RAM, 64GB depolama
X9 ise benzer özelliklere sahip ancak ekranı ve pili biraz daha küçük. Çift selfie kamerası X9'da da var ve Vivo'nun arka planı bulanıklaştırmaya yarayan bokeh efektini kullandığı anlaşılıyor.
Çift ön kamerayla denemeler yapan LG, Oppo ve Alcatel gibi firmalar da var ancak bu firmalar çift kamerayı genellikle geniş açılı fotoğraflar için kullanıyorlar.
Vivo adını çok duymamış olsanız da firma bunu değiştirmekte kararlı. Bir analist firmaya göre Vivo dünyanın en popüler beşinci telefon üreticisi konumunda. Firma sponsorluklarla ismini daha çok duyurmaya çalışıyor ve sonraki iki Dünya Kupası'nın sponsorlarından biri olmuş durumda; bu yüzden yakın bir gelecekte Vivo adını daha çok duyabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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