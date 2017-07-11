Vivo'dan Çift Selfie Kameralı İki Yeni Telefon!

Çift selfie kamerasıyla ilgi çeken telefonların sahibi Vivo, iki yeni telefonunu ortaya çıkardı!

Vivo'dan Çift Selfie Kameralı İki Yeni Telefon!

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