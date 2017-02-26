Vodafone, 4.5G'yi Dağın Zirvesine Taşıdı

4.5G teknolojisini Türkiye'de her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefleyen Vodafone, bu hedef doğrultusunda önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi.

Vodafone, 4.5G'yi dağın zirvesine taşıdı

Okuyucu Yorumları

Toplam 8 Yorum

tamam marka kötülemek için yapmıyorum evde çekiyor gösteriyor ama arayan ulaşamıyor ?

Bize dağın başı lazım değil istanbulun ortasında çekmiyor.

Ben kırsalda yaşiyorum hic internet kulanamıyorum 4.5g yi kulan biliyomuyum

Vallahi çok doğru ist göbeğinde maltepe zümrüt evlerde evimde çekmiyor şebeke yok diyor türkcel pahalı diyorlar ama olsun hiç olmazsa fulll çekiyor yeminle

İstanbul Bakırköy de çekmiyor 4 hattım var1turkcel 2 Avea 1wodafone taahhüt bitsin onunda tasiyacagim

Maalesef pencereye yaklaşıp konuşmaktan biktim

Vodafone şebekesi iyi değil Çekmiyor

Dagin tepesinde cekiyor ama bizim evde cekmiyor

Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi Kesinleşti: 29 Mart
iPhone 6'nın Kapanma Sorunları iOS 10.2.1 İle Çözüldü
Withings Gidiyor, Nokia Geliyor!
Ön İnceleme: Galaxy Tab S3 Elimizdeydi!
Samsung'tan Galaxy Book'u Gösteren Videolar!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir