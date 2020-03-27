Vodafone'dan 4 Milyon Kişiye Ev İnterneti!

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler ve işyerleri için sunduğu yenilikçi hizmetlerle ev interneti kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Vodafone, son yıllarda gerçekleştirdiği Vodafone Evde İnternet kampanyalarıyla 1 milyon haneye ulaştı. Ev interneti kullanan müşteri sayısı yaklaşık 4 milyona çıkan Vodafone, yeni Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla, mevcut müşterilerine teşekkür ederken, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyor. Nisan sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanan Vodafone mobil faturalı müşterilere 5 TL, Redli müşterilere 10 TL indirimle limitsiz ev interneti sunulacak.
Engin Aksoy: "1 milyon hanede yaklaşık 4 milyon kişiye ev interneti sunuyoruz"
Vodafone Evde İnternet hizmetinin ulaştığı başarıdan memnun olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
"İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde Vodafone olarak, 'teknoloji iletişimi şirketi' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm kanallarda dijitalleşmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. 'Önce dijital' düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, aileler ve işyerleri için ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Son dönemde yaptığımız fiber altyapı yatırımları ve paylaşım anlaşmaları ile Türkiye'nin en fazla fiber kapsama ağına ulaştık. Bugün itibarıyla 1 milyon hanede yaklaşık 4 milyon kişiye Vodafone Evde İnternet hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin güvenine layık olmaya ve Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından daha fazla sayıda kişinin yararlanması için çalışmaya devam edeceğiz."
Vodafone Evde İnternet hizmetinden faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone Yanımda uygulamasına girmeleri, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri, www.vodafone.com.tr'ye girmeleri ya da 0850 542 9 542 no'lu telefonu aramaları yeterli oluyor.
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