Vodafone'dan Bağlantı Sorunu Yaşayanlara 10 GB Hediye!

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 4.5G'deki geniş kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul genelinde gerçekleştirdiği Yeni Nesil Kapsama yatırımlarıyla ildeki 4.5G kapasite değerlerini %20 oranında artıran Vodafone, şimdi de Yeni Nesil Kapsama teknolojisini Yapay Zekâ ile destekleyerek 4.5G kapasitesini %40 daha verimli kullanacak.
Günlük 10 GB hediye
Yapay Zekâ ile güçlendirilmiş Yeni Nesil Kapsama teknolojisiyle müşterilerine kesintisiz bağlantı sunmayı hedefleyen Vodafone, herhangi bir bağlantı sorunu yaşayan müşterilerine ise günlük 10 GB mobil internet hediye edecek. Vodafone'un bu kampanyasına Vodafone Yanımda uygulamasındaki "Hikayeler" sekmesi üzerinden herhangi bir koşul aranmadan başvuru yapılabilecek. Her kullanıcının yalnızca bir kez yararlanabileceği kampanya 25 Temmuz'a kadar devam edecek.
Meltem Bakiler Şahin: "4.5G kapasitemizin verimliliğini artırıyoruz"
Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:
"Vodafone olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4.5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatörüz. Halihazırda, Türkiye genelinde 17,8 milyonu aşkın aktif kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4.5G altyapımızı Yeni Nesil Kapsama teknolojimizle her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu teknoloji sayesinde İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerimizi %20 oranında artırdık. Şimdi de Yeni Nesil Kapsama teknolojimizi Yapay Zekâ ile destekleyerek 4.5G kapasitemizi %40 daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir kampanya da başlattık. Herhangi bir bağlantı sorunu yaşayan müşterimize günlük 10 GB mobil internet hediye edeceğiz. Vodafone olarak, 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."
Yapay Zekâ verimliliği artırıyor
Şebeke yönetiminde Yapay Zekâ kullanımı her geçen gün artıyor. Mobilde artan veri trafiğini Yapay Zekâ algoritmalarıyla yöneten Vodafone, dünyada bu yaklaşımı kullanan ilk operatörlerden biri oldu. Vodafone'un mobil altyapısında kullanılan Yapay Zekâ platformları, ilgili algoritmaları kullanarak bellirli bir süre veri topladıktan sonra hücreye özgü en iyi parametre konfigürasyonlarını buluyor. Bu parametrelerin otomatik olarak uygulanması sonucu mobil altyapı genelinde kapasitenin daha verimli kullanılması sağlanıyor.
Şebekesinde %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör
Yaptığı yatırımlarda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da önceliklendiren Vodafone tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak %100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı. Vodafone böylece, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.
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