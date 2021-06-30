Vodafone'dan Bağlantı Sorunu Yaşayanlara 10 GB Hediye!

Türkiye'nin en geniş 4.5G kapsamasına sahip operatörü Vodafone, bağlantı kalitesini artırmaya devam ediyor. Yeni Nesil Kapsama teknolojisini Yapay Zekâ ile destekleyerek 4.5G kapasitesini %40 daha verimli kullanacak olan Vodafone, bu kapsamda bir kampanya da başlattı.