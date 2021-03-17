Vodafone Business'tan KOBİ'lere 12 Milyon TL'lik Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Business, KOBİ'lerin dijitalleşmesi yönünde yeni bir adım attı.

Vodafone Business'tan KOBİ'lere Büyük Destek

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