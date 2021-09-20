Vodafone'dan Çevre Destekli Yeni Kampanya!

Şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere yeni bir kampanya başlattı.

Vodafone'dan Çevre Destekli Yeni Kampanya!

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