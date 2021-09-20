Vodafone'dan Çevre Destekli Yeni Kampanya!

Şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere yeni bir kampanya başlattı.