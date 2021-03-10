Vodafone, Dijital Sigorta Servisine Başladı

Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçerek her alanda müşterilerinin hayatına dokunmayı hedefleyen Vodafone, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından sigorta sektörüne de adım attı. Vodafone, müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunmak amacıyla Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'yi kurduğunu duyurdu.