Vodafone, Dijital SIM Kart eSIM'i Tanıttı!

Müşteri deneyimini dijitalleştirmeyi hedefleyen Vodafone, akıllı telefonlardaki tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sundu. Fiziksel SIM kartların yerine geçecek olan eSIM, uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen teknolojisiyle Vodafone müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak.