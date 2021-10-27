Vodafone'dan E-Ticarette 3 Yılda En Büyük Oyuncudan Biri Olma Hedefi

Vodafone, dijital marka olma hedefiyle 4 yıl önce hayata geçirdiği Vodafone Yanımda üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Telekom sektöründe Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu "Her Şey Yanımda"da müşterilere 10 ana kategori ve 100'den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün sunuluyor.

Vodafone Yeni Hizmet: "Her Şey Yanımda"

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