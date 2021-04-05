Vodafone'dan Fiber Altyapı Hamlesi!

Mobil ve sabit altyapısında artan veri taleplerini maksimum kapasiteyle karşılamayı amaçlayan Vodafone, optik kablolardaki iletim hızını ve frekans kaynağını artırarak müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya devam ediyor. Türkiye'de optik spektrumdaki C ve L bantlarını birleştiren ilk operatör olan Vodafone, mevcut şebekesinin maksimum hızını 64,8 Tbit/s kapasiteye taşıyacak.

Vodafone'dan Fiber Altyapı Hamlesi!

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