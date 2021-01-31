Vodafone Grubu'ndan Dijital Eğitime 20 Milyon Euro'luk Destek

Vodafone Grubu, Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesinde dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitimin desteklenmesi için 20 milyon Avro'luk yatırım yapacak. Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle yapılan duyuruya göre, bu yatırımla, 2025 yılına kadar 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.