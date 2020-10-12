Vodafone ile "Herkes Bağlantıda" Olacak

Herkes için kapsayıcı olmayı ve dijital toplumda hiç kimseyi geride bırakmamayı hedefleyen Vodafone, pandemiyle birlikte daha da önem kazanan bağlantıda olma ihtiyacına ve internetin birleştirici gücüne dikkat çekmek amacıyla "Herkes Bağlantıda" temalı yeni bir kampanya başlattı.