Vodafone ile "Herkes Bağlantıda" Olacak

Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone, pandemiyle birlikte daha da önem kazanan bağlantıda olma ihtiyacına ve internetin birleştirici gücüne dikkat çekmek amacıyla "Herkes Bağlantıda" temalı yeni bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya için dünyanın önde gelen medya şirketlerinden What We Seee ile birlikte çalışan Vodafone, ünlü fotoğrafçı Misan Harriman'ın imzasını taşıyan bir film de hazırladı. Yaş, cinsiyet, coğrafya, eğitim, sosyoekonomik durum bakımından farklı geçmişlerden gelen insanlara "İnternet bağlantısız bir hayatı düşünebiliyor musun?" sorusunun sorulduğu filmde, internetin günlük hayattaki rolü ve bağlantıda olmanın önemi kişisel hikâyeler üzerinden anlatılıyor.
Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:
"Vodafone olarak, ekonomi ve toplum içinde üstlendiğimiz role geniş bir perspektiften bakıyoruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmaya söz verdik. Bunu da 3 alanda somut adımlar atarak yapacağız. Birincisi, toplumun dijitalleşmesi için çalışmaya devam etmek. İkincisi, herkes için kapsayıcı olmak ve toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurarak çalışmak. Üçüncüsü, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumak. Herkes için kapsayıcı olma hedefimiz doğrultusunda Vodafone Grubu'nun öncülüğünde yeni bir tanıtım kampanyasına imza attık. 'Herkes Bağlantıda' temalı kampanyamızda bağlantıda olmanın önemine ve internetin birleştirici gücüne dikkat çekiyoruz. Bağlantıda olmak, fırsat eşitliğini de beraberinde getiriyor. Biz herkesin 'Ben Varım' dediği bir dünyaya inanıyoruz. Bu amaçla dünyanın neresinde olursa olsun tüm toplumlar için altyapılar kuruyor, tüm nesillere eğitime erişim imkanı sağlıyor ve dijital toplumda hiç kimsenin geride kalmaması için teknolojimizi her gün yeniden tasarlıyoruz. İsteyen herkesin internet bağlantısına rahatça ulaşması ve dünya ile bağlantı kurması için çalışıyoruz."
Vodafone'un 15 ülkede birden başlattığı yeni kampanya için hazırlanan tanıtım filmine http://herkesbaglantida.com/ adresinden ulaşılabilir.
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