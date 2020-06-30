Vodafone, Kişiye Özel Hizmet Sunacak

Mobil şebekesini geleceğin dijital teknolojilerine uygun olarak geliştiren Vodafone, 5G'ye giden yolda önemli bir kilometre taşı olan Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak.