Vodafone Red'den Yeni Gelenlere 6 Aylık Amazon Prime Üyeliği Fırsatı

Vodafone Red, müşterilerine sınırsız eğlencenin kapılarını açmayı hedefliyor. Vodafone, 21 Eylül itibarıyla Red'in seçili tarifelerine katılan müşterilerine 6 aylık Amazon Prime üyeliği sunuyor. Vodafone Red'liler, bu işbirliğiyle, Prime'ın Bedava ve Hızlı Kargo, Prime Video, Prime Gaming dahil alışveriş ve eğlence alanında sunduğu ayrıcalıklardan ve Prime üyelerine özel fırsatlardan faydalanabilecek.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: "Günümüzde alışkanlıklar ve ihtiyaçlar hızla dijitalleşti. Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama %40 artış göstermiş durumda. Dijitalleşmede öncü Vodafone Red de müşterilerinin bu ihtiyacına paralel olarak sınırsız eğlence vaat ediyor. Bu kapsamda Red'lileri, Amazon Prime'ın ayrıcalıkları ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Red müşterilerimizin hayatına ayrıcalık katmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."
Vodafone Red'lilerin yararlanabilecekleri Amazon Prime ayrıcalıkları şu şekilde:
- Bedava ve Hızlı Kargo: Amazon Prime, üyelerine elektronikten bilgisayara, kitaptan moda, ev ve mutfak ürünlerine kadar binlerce üründe bedava ve hızlı kargo ayrıcalığı sunuyor. Seçili şehirlerde siparişler minimum sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün veya ertesi gün teslim ediliyor ve ekstra kargo ücreti ödenmiyor.
- Prime Video: Prime Video, Prime üyelerine aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisi sunuyor. Prime üyeleri en sevdikleri dizi ve filmlere Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.
- Prime Gaming: Prime üyeleri, Prime Gaming aracılığıyla birçok ücretsiz, üyelere özel oyun içeriğinin tadını çıkarıyor. Prime üyeliği üyelere, sonsuza denk saklayabilecekleri ücretsiz indirilebilir oyunlar, popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuyor.
- Prime Üyelerine Özel Fırsatlar: Amazon Prime üyeleri her gün popüler markalardaki özel fırsatlara erişim, Prime Day'de müthiş indirim ve fırsatlardan faydalanma gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.
Teklife uygun Vodafone Red müşterileri, vtr.co/amazonprime adresinden, Vodafone Red'den perakende fiyatı aylık 7,90 TL olan 6 aylık Amazon Prime üyeliği hakkında daha fazla bilgi alabiliyor.
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