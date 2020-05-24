Vodafone, Turkcell, Turk Telekom'dan Kafa Karıştıran Kesinti Açıklamaları

Bugün yaşanan cep telefonu iletişim sorunları sonrası, Vodafone, Turkcell ve Turk Telekom, ayrı ayrı, sorunların kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. Peki ama o zaman sorun kimde?