Vodafone, Turkcell, Turk Telekom'dan Kafa Karıştıran Kesinti Açıklamaları

Bugün yaşanan cep telefonu iletişim sorunları sonrası, Vodafone, Turkcell ve Turk Telekom, ayrı ayrı, sorunların kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. Peki ama o zaman sorun kimde?

Peki ama, sorun kimde?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan bugün, Türkiye'de, cep telefonu ile iletişimde bazı sorunlar yaşandı. Bayram tebriği için yapılan aramaların yoğunluğu sonrasında, her üç operatörün aboneleri de, yaşadıkları bağlantı sorunlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Buraya kadar her şey normal; zira depremlerde ya da benzer doğal afet durumlarında, cep telefonu iletişiminin aksamasına alışmış bir ülkeyiz. İşin ilginç kısmı ise, bugün yaşanan sorunlardan sonra, her üç GSM operatörünün de, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyen sosyal medya mesajları yayınlamaları. Önce, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un yayınladıkları mesajları sizlerle paylaşalım:

Vodafone: Sorun Vodafone kaynaklı değildir

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.

Turkcell: Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler

Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.

Türk Telekom: Yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

Peki, o zaman sorun kimde?

Tüm bu mesajların ardından sorulacak tek bir soru kalıyor: Peki, sorun sizde değilse, o zaman sorun kimde? Bugün yaşanılan bağlantı sorunları, neden kaynaklandı? Sorun operatörlerden kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklanmadığı de kesin. Umarız birileri, bu soruya da bir cevap verebilir...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
Charlize Theron'un rol aldığı Netflix filmi The Old Guard'dan ilk fragman yayınlandı
Günün En çok Okunanları
Samsung, Katlanabilir Telefonları İçin 3 Yeni Patent Daha Aldı
Star Wars'un Fendi, Avengers'ı Yendi
İşte Telefonda Fortnite Oynamanın İpuçları
Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı
iPhone 12 İçin Yeni İddialar Gelmeye Devam Ediyor

 

 