Vodafone, Turkcell, Turk Telekom'dan Kafa Karıştıran Kesinti Açıklamaları

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan bugün, Türkiye'de, cep telefonu ile iletişimde bazı sorunlar yaşandı. Bayram tebriği için yapılan aramaların yoğunluğu sonrasında, her üç operatörün aboneleri de, yaşadıkları bağlantı sorunlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.
Buraya kadar her şey normal; zira depremlerde ya da benzer doğal afet durumlarında, cep telefonu iletişiminin aksamasına alışmış bir ülkeyiz. İşin ilginç kısmı ise, bugün yaşanan sorunlardan sonra, her üç GSM operatörünün de, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyen sosyal medya mesajları yayınlamaları. Önce, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un yayınladıkları mesajları sizlerle paylaşalım:
Vodafone: Sorun Vodafone kaynaklı değildir
Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.
Turkcell: Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler
Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.
Türk Telekom: Yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir
Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.
Peki, o zaman sorun kimde?
Tüm bu mesajların ardından sorulacak tek bir soru kalıyor: Peki, sorun sizde değilse, o zaman sorun kimde? Bugün yaşanılan bağlantı sorunları, neden kaynaklandı? Sorun operatörlerden kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklanmadığı de kesin. Umarız birileri, bu soruya da bir cevap verebilir...
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