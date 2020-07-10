Vodafone ve Ingame Oyun Pazarında Ezberleri Bozacak

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, Türkiye'nin ilk yerli oyunu Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı