Vodafone, Yeni Ödeme Çözümü Vodafone Pay'i Tanıttı

Vodafone, mobil ödeme alanında sunduğu yenilikçi ürün ve servislere bir yenisini daha ekledi. İşlem hacmi ve kullanıcı sayısı her yıl katlanarak artan Vodafone Mobil Ödeme Servisi'nin ardından şimdi de yeni Vodafone Pay ürün ailesini sunan Vodafone, müşterilerinin mobil ödeme alanında en iyi dijital iş ortağı olmayı hedefliyor.