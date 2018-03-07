Vodafone'dan İlk Mobil Kesintisiz Ev İnterneti

Vodafone'dan ilk mobil bağlantı destekli kesintisiz ev interneti.

Vodafone'dan ilk mobil kesintisiz ev interneti

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

hg255s kulanıcılları routerin ayarlarından bakıma girip wifi istatistiklerine baksınlar hata oranı tavan yapmış durumda ve paket kayıpları var hg255s wifi si kronik sorunlu acil düzeltilmesini istiyoruz . aynı sorun süperonline ve vodafone hg225s de var kulanıcılar madur.

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