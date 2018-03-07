Vodafone'dan İlk Mobil Kesintisiz Ev İnterneti
Vodafone'dan ilk mobil bağlantı destekli kesintisiz ev interneti.
Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, evde maksimum internet keyfi yaşamak isteyen müşterilerine yönelik geliştirdiği ev interneti kampanyalarına bir yenisini ekledi. Günlük yaşamında evinde ve cebinde internet kullanma alışkanlığına sahip aileler için tasarlanan ve alanında bir ilk olan yeni "Vodafone Evde Yarıyolda Bırakmayan Ev İnterneti" kampanyasıyla, ev internetinde olası bir kesinti durumuna karşılık müşterinin talebiyle cep telefonuna anında ek internet gönderilerek internet deneyimine mobil bağlantı üzerinden devam etmesi sağlanıyor. Böylece, evde ailece geçirilen keyifli anlar her zaman devam ediyor.
"Ailelere evde kesintisiz internet keyfi yaşatıyoruz"
Bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
"Vodafone olarak, müşterilerimizin ev ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, sürekli internete bağlı olmak ve evde kesintisiz internet deneyimi yaşamak isteyen müşterilerimiz için yeni bir ev interneti kampanyası geliştirdik. İnovatif özelliklerle donattığımız ve alanında bir ilk olan yeni 'Vodafone Evde Yarıyolda Bırakmayan Ev İnterneti' kampanyamızla evde internet keyfinin kesintisiz devamlılığını sağlıyoruz. Olası bir kesinti durumuna karşılık müşterimizin talebiyle cep telefonuna anında ek internet göndererek internet deneyimine mobil bağlantı üzerinden devam etmesini sağlıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."
Ayda 49,90 TL'ye kesintisiz fiber ev interneti keyfi
Müşteriler, 100 Mbps'ye varan hızlarda limitsiz fiber ev interneti içeren yeni "Vodafone Evde" paket seçeneklerinden ayda 49,90 TL'den başlayan fiyatlarla faydalanabiliyor. Mart sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri ya da 0850 542 9 542 no'lu telefonu aramaları yeterli oluyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
hg255s kulanıcılları routerin ayarlarından bakıma girip wifi istatistiklerine baksınlar hata oranı tavan yapmış durumda ve paket kayıpları var hg255s wifi si kronik sorunlu acil düzeltilmesini istiyoruz . aynı sorun süperonline ve vodafone hg225s de var kulanıcılar madur.