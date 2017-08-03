Vokswagen Yöneticisi, Suçlamaları Kabul Ediyor!

VW yöneticisi Oliver Schmidt'in, çıkacağı mahkemede tüm suçlamaları kabul edeceği iddia ediliyor!

Vokswagen yöneticisi, suçlamaları kabul ediyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook'tan Bir Büyük Zafer Daha!
Acer'dan Kurumsal Ürünlere Dayanıklılık Sözü!
Sistem bakımı Glary Utilities'ten sorulur!
İlginç Bir Cep Telefonu Yasağı!
Chrome'un Reklam Engelleyicisi Göründü!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir