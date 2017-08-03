Vokswagen Yöneticisi, Suçlamaları Kabul Ediyor!
VW yöneticisi Oliver Schmidt'in, çıkacağı mahkemede tüm suçlamaları kabul edeceği iddia ediliyor!
Ocak ayında FBI, dizel skandalı sebebiyle Volkswagen yöneticisi Oliver Schmidt'i tutuklamıştı. Şimdi, neredeyse yarım yıl sonra, yöneticisinin suçunu kabul etmesi bekleniyor. Reuters'ın bir mahkeme sözcüsünü alıntılayarak söylediğine göre Oliver Schimidt'in 4 Ağustos tarihinde suçunu kabul edeceği söyleniyor. Şu ana kadar suçlanan sekiz yöneticiden biri olan Schmidt, Ocak ayında ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalanmıştı. Arada geçen süre boyunca da ABD'de tutukluydu.
Schmidt 11 farklı suç ile karşı karşıya ve aralarında ABD'yi dolandırmaya çalışmak da bulunuyor. Bu suçlardan en fazla 169 yıla kadar hapis cezası ile mahkemeye çıkacak. Schmidt, Michigan'da yer alan VW çevresel ve mühendislik merkezinin yöneticisiydi.
Mart ayında Volkswagen, birden fazla suçu kabul etmişti ve bunların arasında dolandırıcılık ve adaleti engelleme de bulunuyordu. Bu durum, Volkswagen'in herhangi bir mahkemede suçu kabul ettiği ilk seferdi ve muhtemelen zaten var olan cezalara ek olarak daha yüksek bir bedel ödemesi gerekecek.
Volkswagen, mühendislerinin ürettiği ve dizel araçlara yerleştirdiği yazılım ile test sırasında emisyon seviyesini düşürüyordu ve araçlar yola çıktıklarında, izin verilenin üzerinde gaz salınımı yapmaya devam ediyordu. Volkswagen bağımsız takip ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş durumda ve milyarlarca dolar para cezası ve geri satın alma bedelleri ile de karşı karşıya...
Levent Öztürk
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