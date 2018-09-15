Volkswagen, Beetle Üretimini Durduruyor

Alman otomobil üreticisi, yılların efsanesi modelin yolun sonuna geldiğini doğruladı!

Volkswagen, Beetle Üretimini Durduruyor!

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