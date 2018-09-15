Volkswagen, Beetle Üretimini Durduruyor
Alman otomobil üreticisi, yılların efsanesi modelin yolun sonuna geldiğini doğruladı!
Otomobil endüstrisinde bir süredir dolaşan dedikodular artık resmi olarak doğrulandı: Volkswagen, herkes tarafından bilinen Beetle modelinin üretimini sonlandıracağını açıkladı.
Alman otomobil endüstrisi devi Volkswagen, Beetle üretiminin 2019 yılında sona ereceğini açıklarken, üretim bandına girecek son Beetle modelinin ismini de açıkladı: Beetle Final Edition.
Volkswagen of America'nın başında bulunan Hinrich J. Woebcken, "Amerika'da tam teşekküllü bir aile otomobili firması konumuna yerleşirken, MEB platformu ile birlikte elektrifikasyon stratejimize yeni bir soluk getirdik. Bununla birlikte, Beetle'ın yerini alacak bir model tasarlama planımız yok." sözleriyle Beetle'ın sonunu duyurdu.
Tabii ki Woebcken "Asla asla deme" cümlesini de söylemiş biri ve elektrik motoru kullanan bir Beetle Redux modelinin de gelecekte yollarda olabileceğini de belirtiyor.
Fakat şimdilik yollarda olan yeni Beetle'lar, Final Edition modeli ile birlikte üretim bandından kalkacak. Final Edition kasalar Coupe ve Convertible adı verilen iki seçenek ile gelecek. Yukarıdaki fotoğrafta görülen klasik Safari Uni ve Stonewashed Blue renkleri ile gelecek son araçlar; beyaz, siyah ve gri renklere de kavuşacak. Diğer görsel değişiklikler krom materyal ile işlenmiş tasarım hatları ve aracın rengini yansıtan yan aynaları kapsıyor.
Tüm 2019 Beetle Final Edition araçlar 2.0 litre, turboşarjlı I4 motora sahip olacak. Bu motor, 174 beygir gücünde ve 184 pound-feet tork üretebiliyor. Araçlarda altı vitesli otomatik şanzıman, tek şanzıman seçeneği olarak yer alacak.
Beetle Final Edition Coupe'nin satış fiyatı; SE (Special Edition) modeli için -895 Dolarlık taşıma bedeli hariç- 23,045 Amerikan Doları, SEL (Special Edition Luxury) modeli için ise 25,995 Dolar olacak.
Beetle Final Edition Convertible modelinin fiyatları ise Special Edition için 27,295 Amerikan Doları ve Special Edition Luxury için ise 29,995 Dolar olarak belirlendi.
Doğan Kürşat Aktaş
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