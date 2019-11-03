Volkswagen'den Dev "Otonom Araç" Hamlesi!
Otonom araçlar konusunda şimdiye dek sessiz kalan Volkswagen, attığı yeni adımla birlikte bu durumu tamamen değiştirebilir!
Otonom sürüş konusunda Volkswagen'in rakipleri kadar aktif veya "görünür" olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Ama bu durum yavaş yavaş değişecek gibi görünüyor. Şirket, yeni yaptığı duyuru ile Volkswagen Autonomy (VWAT) adlı bir otonom sürüş alt şirketi kurduğunu bildirdi. Yeni firma şimdiden Münih ve Wolfsburg'da ofislere sahip ama 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla Silikon Vadisi ve Çin'e yayılacak.
Volkswagen Autonomy'nin nihai amacı otonom sürüş yeteneğini VW'in araçlarına getirmek. Alex Hitzinger bunu "Dünya'nın en iyi kaynaklı startup'ı" olarak tanımlıyor. Volkswagen Group'un otonom sürüş için kıdemli yardımcı başkanı olarak görev yapan Hitzinger, bu firmanın yöneticiliğini üstlenecek ve söylenene göre Volkswagen'e geçmeden önce Apple'ın elektrikli araba girişiminde çalışıyordu.
Ancak firmanın direkt olarak otonom araç üretimine geçmeyeceğini de belirtmekte fayda var. Şu andaki görev, Ford'un ve VW'nin ortak sahibi olduğu Argo AI yazılım gelişimini test etmek olacak. Bu yazılım araçların minimum insan müdahalesi ile hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Financial Times ile konuşan Hitzinger'e göre Waymo, halen ileri bir noktada duruyor. Ama bu durum, uzun vadede büyük bir sorun değil. Hitzinger otomobil üreticilerinin halen "gerçekten ticari, mümkün bir üründen çok uzakta" olduklarını söylüyor.
Dahası, VWAT'ın odağı yolcu araçları olmayacak. Bunun yerine firma, ring minibüsleri ve otobüsler gibi "özel amaç araçlarını" kullanarak ticari olarak mantıklı olan sedanlar, hatchbackler ve SUV'ler öncesinde konseptlerini kanıtlamaya çalışacak.
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