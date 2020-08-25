Volkswagen, Elektrikli Aracı ID.4'ün Üretimine Başladı

Elektrikli otomobili ID.4'ü henüz resmi olarak tanıtmasa da üretimine başlayan Volkswagen, Avrupa'da araç için çok fazla bekletmeyeceğinin işaretini verdi.

Volkswagen, ID.4'ün Üretimine Başladı

Volkswagen, ID.4 elektrikli crossover modelinin üretim versiyonunu henüz resmi olarak duyurmasa da, şimdiden üretime başladı.

Almanya'da Zwickau kasabasındaki tesislerde üretimine başlanan otomobilin eylül sonunda tanıtılması bekleniyor. Yeni otomobile ilişkin yeni ipuçları verilmese de, gelişmeler Avrupa'da yaşayanların aylarca beklemeyeceğini gösteriyor. Yine de, ön sipariş verenler için açıklanan bir dağıtım tarihi yok. ID.4'ün Çin'deki üretimi 2020'nin sonunda, Kuzey Amerika'daki üretimi ise muhtemelen 2022'de başlayacak.

ID.4, VW'nin gerçek anlamda herkese yönelik ilk sıfırdan elektrikli araç tasarımı olacağından, firma için önemli bir adım anlamına geliyor. Ford da VW'nin elektrikli araç platformunu kullanarak bir otomobil geliştirdiğinden, ID.4'ün başarısı Ford'un da geleceğini etkileyebilir.

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