Volkswagen'den Elektrikli Coupe SUV Geliyor: ID.5 İçin Geri Sayım Başladı

The Verge'ün belirttiği üzere Volkswagen, 2021'in ikinci yarısında Almanya'da ID.5 SUV "coupe" modelinin seri üretimine başlayacağını doğruladı. Ayrıca firmanın söylediğine göre pilot üretim şimdiden başlamış durumda.
ID.5'in, ID.4'ün daha zarif bir sürümü olması bekleniyor. VW'nin klasik anlamda bir coupe mi planladığı (yani iki kapılı sportif bir araç) yoksa Cayenne Coupe benzeri dört kapılı, eğimli bir arka kısma sahip bir araç mı olacağı belli değil.
Ayrıca ID.5'in Kuzey Amerika gibi bazı bölgelerde görülemeyecek olma ihtimali de bulunuyor. Bir VW sözcüsünün The Verge'e söylediğine göre "şu anda" bir ABD yayımı için "hiçbir plan bulunmuyor." Yeni sunulacak aracın var olan bir tasarımın bir sürümü olduğu düşünülürse bunun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir ancak eğer ID.4 popüler olursa, bu kararın daha sonra değiştirilmesi de mümkün gözüküyor. Aynı durumun ID.4'ün sunulacağı diğer ülkelerde de geçerli olacağı tahmin edilebilir.
Yine de ID.5'in varlığı bile VW'nin EV serisini hızlı bir şekilde genişletmekte olduğunu gösteriyor. Firma, ilk elektrikli araç tasarımı olan ID.3'ü 2019'un sonlarında üretmeye başlamıştı. Bu araç, iki yıl içerisinde üretim hatlarında üç farklı modele sahip olacak. Ayrıca gelecekteki Buzz microbus ve daha uygun fiyatlı olan ID.1 ve ID.2 gibi diğer modeller de bulunuyor. Her ne kadar VW'nin tüm serisinin elektriklenmesine halen uzun bir süre olsa da, firmanın her kategoride en az bir EV sunması için çok uzun bir süre beklememiz gerekmeyebilir.
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