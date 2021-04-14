Volkswagen'in elektrikli SUV'u ID.6, Resmi Tanıtımı Öncesinde Göründü

Volkswagen'in merakla beklenen büyük elektrikli SUV'u ID.6, Auto Show fuarı öncesinde internete göründü.

Volkswagen'in elektrikli SUV'u ID.6 göründü

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