Volkswagen'in elektrikli SUV'u ID.6, Resmi Tanıtımı Öncesinde Göründü

21 Nisan'da başlayacak Şangay otomobil fuarında görücüye çıkmadan önce, Volkswagen'in 7 koltuklu elektrikli SUV modeli ID.6 ortaya çıktı. Bu model, ID.4'ten daha büyük olacak ve ID. 6 X ve ID. 6 Crozz adında iki farklı versiyon halinde piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, yukarıda ve aşağıda da görebileceğiniz sızan görüntüde aracın 2019'daki Roomzz konsepti kadar fütüristik olmayacağı görülebiliyor. Örneğin Volkswagen kayan kapılardan vaz geçmiş ve geleneksel kapı modeline dönmüş.
Volkswagen resmi olarak teknik özellikleri paylaşmamış olsa da, sızıntılara göre yeni otomobil ID.4 ile aynı güce sahip olacak. Standart model, arkadan itişli ve motoru 201HP gücünde. Çift motorlu, dört çeker model ise 302HP güç üretiyor.
Volkswagen ID. 6 X ve Crozz'un özel olarak Çin pazarı için üretileceğinin altını çiziyor. Ancak bir ihtimalle Amerikan pazarına da açılması mümkün.
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