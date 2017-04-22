Volkswagen Geri Çağırdığı Araçları Ne Yaptı?
Volkswagen, emisyon skandalının baş rol oyuncusu olan ve geri çağırdığı 2.0 litrelik dizel araçları ne yaptı? İşte son durum raporu...
Volkswagen, halen ABD'de geri çağırdığı yaklaşık yarım milyon adet 2.0 litrelik dizel araçlarla uğraşıyor. Ancak gelen son haberler Alman şirketin işleri iyi şekilde yönettiğini gösterir nitelikte. Reuters'ın haberine göre şirket, ABD'de toplam 475 bin adet aracını geri çağırmış durumda. Bunların 238 bin adetini tamamen geri alan şirket, 6 bin 200'ünü ise elden geçirerek onardı.
Emisyon skandalıyla açılan dava sonucunda alınan karara göre, Volkswagen 2.0 litrelik dizel araçlarının yüzde 85'ini 2019 yılına kadar ya tamir edip sahiplerine iade etmeli veya tamamen geri almalıydı. Volkswagen, yaklaşık 6 ay içinde işleri iyi kotarmış gibi görünüyor. Şirket, 2019 yılı sonuna kadar süreci rahatlıkla tamamlayacak zamana da sahip gibi görünüyor. Ancak geri kalan araçların satın mı alınaacağı yoksa onarılıp sahiplerine iade mi edileceği henüz belli değil.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın