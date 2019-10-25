Volkswagen Golf 8 (MK8) Resmi Olarak Tanıtıldı
Volkswagen, uzun zamandır merakla beklenen yeni Golf'ü resmi olarak tanıttı. İşte Golf 8!
Volswagen denince akla gelen modellerin başında, kuşkusuz Golf geliyor. İlk nesil Golf'ten beri aralıksız olarak üretilen ve satış rakamlarıyla adeta parmak ısırtan Golf, bu akşam yapılan tanıtım ile birlikte 8. nesline merhaba dedi.
Daha önce sızan bazı fotoğraflar ya da VW tarafından yayınlanan eskizler sayesinde hakkında fikir sahibi olduğumuz Yeni Golf 8 (MK8), tasarımı ve özellikleriyle aslında bize beklediğimizi verdi. Golf 7 ile bazı benzerlikler taşıyan dış tasarımda, dikkat çekici farklar tabii ki ağır basıyor. Öncelikle logoya da ev sahipliği yapan ön ızgaranın inceldiğini görüyoruz. Farlar ise, kasanın yanına doğru uzayan farklı bir görünüm sunuyor.
Arka kısımda da, farların yeni tasarımı dikkat çekici. Bizi en çok şaşırtan ise, Golf markasının, doğrudan arka bagaj kapağının ortasına, VW logosunun hemen altına konumlandırılmış olması.
VW, Golf 8'de iç tasarımı tamamen yenilemiş durumda. Ekran, artık ön konsolun içerisinde değil, üzerinde duruyor. Direksiyon üzerindeki tuşlar, daha doğrusu direksiyonun kendisi bile yeni baştan oluşturulmuş, Golf 7'nin direksiyonuna hiç benzemiyor.
Yeni Golf 8, Golf 7'de kullanılan motor seçenekleri ile satışa sunulacak. 1.0lt turbo TSI motorlar, 90 veya 110 beygir güce sahip. Mutemelen 90 beygirlik modelleri ülkemizde görmeyeceğiz. 1.5lt. benzinli turbo TSI motorlar ise, sırasıyla 130 ve 150 beygir güç sunacak.
Dizel motorlar nedeniyle başı fazlasıyla ağrısa da, VW dizel seçeneğini de sunmayı ihmal etmiyor. 1.5 veya 2.0lt. TDI motor seçenekleri, kullanıcıların tercihine bırakılıyor.
Tüm modeller, manuel ya da çift kavramalı otomatik vites (DSG) seçenekleri ile gelecek. Bu arada otomatik vites kolunun, eskisine göre çok daha küçük ve etkileyici göründüğünü söylemek lazım.
Son olarak, Golf 8'in GTI, R ve hibrit ya da tamamen elektrikli modellerinin de geleceğini söylemekte yarar var.
Yeni Golf 8'in üretimi, Aralık ayında Almanya'da başlayacak.
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