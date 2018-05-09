Volkswagen Golf GTI TCR Geliyor!
Volkswagen, sevilen yüksek performans aracı Golf GTI için yeni bir TCR modelini hazırlıyor!
Şu anki Volkswagen Gold GTI, 220 beygirgücü sunuyor ve yüksek performanslı hatchback severler arasında en tercih edilen araçlardan biri olarak görülüyor. Ancak görünene göre Volkswagen'in yeni sunacağı sürüm ile çok daha heyecan verici bir seçenek ortaya çıkabilir.
Avusturya'daki yıllık Wörthersee fuarında tanıtılacak olan Golf GTI TCR, Volkswagen'i tanımlayan her şey için büyük bir kutlama olarak görülebilir. Araç adının TCR kısmı, uluslararası otomobil şampiyonası TCR International Series'den geliyor ve bu yarışa Volkswagen, taban olarak GTI'ı kullanan bir araba ile katılıyor.
Ancak yarışa katılan arabanın aksine GTI TCR yollarda sürülebilecek. Bu yeni araç GTI'ın 2.0 litrelik I4 motorunun değiştirilmiş bir sürümünü kullanacak ve 286 beygirgücü sunacak. GTI gibi bu araç da ön-çeker olacak ve bu da 292 beygirgücüne sahip dört-çeker Golf R'den en önemli farklarından biri olacak. Ne yazık ki aracın manuel vitesli bir sürümü sunulmayacak ve yedi hızlı, çift debriyajlı bir vites kutusu sunulan tek seçenek olacak.
VW, 9 Mayıs tarihli, yani bugün düzenleyeceği tanıtımın öncesinde sadece ön tanıtım gösterimleri yapmış durumda ancak bu gösterimlerde araçtan nelerin bekleneceği hakkında bol miktarda fikir edinebiliyoruz. Araç genel olarak oldukça agresif bir görünüme sahip gibi gözüküyor ve her iki tampon da daha "agresif" aerodinamik tutuma sahip. Tekerlekler de yuvalarını neredeyse tamamen dolduracak kadar büyük ve araç, yere oldukça yakın bir görünüm çiziyor.
Levent Öztürk
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