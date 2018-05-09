28 gün kaldı

Volkswagen Golf GTI TCR Geliyor!

Volkswagen, sevilen yüksek performans aracı Golf GTI için yeni bir TCR modelini hazırlıyor!

Volkswagen Golf GTI TCR geliyor!

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