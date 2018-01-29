Volkswagen Golf GTI'a Kardeş Geldi: Golf GTE
Volkswagen'ın Golf GTI modellerine hayranlık duyuyorsanız, yeni tanıtılan Golf GTE sizi kesinlikle büyüleyecek!
Volkswagen Golf GTI, günlük kullanıma uygun ancak aynı zamanda da etkileyici bir performans sunabilen bir hatchback arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Şimdi ise Volkswagen, Golf GTE ile bu durumu farklı bir boyuta taşıyor.
GTE ismindeki E, aracın elektrikli kısmını tanımlamak için kullanılıyor. Bu yeni aracın hibrit motoru, GTI'ın 242bhp 2.0litre benzin motoru yerine, 148bhp 1.4litre benzin motoru ve 75kw elektrikli motordan oluşmakta; toplamda 204bhp güç sunuluyor. Bu beygir gücü de 0-100kmph hızına, aracın GTI sürümünden sadece bir saniye yavaş bir şekilde, 7.6 saniyede ulaşılmasını mümkün kılıyor.
18 inçlik "Marseille" alaşım jantlar, ön tampondaki yatay kanatçıklar, arka çatı hava freni, çift egzoz çıkışı gibi özelliklerle Golf GTE, GTI sürümü ile pek çok ortak yana sahip. C-şekilli LED gündüz ışıkları ve GTI'ın kırmızı tercihi yerine mavi tonlu dokunuşlar gibi detaylara girildiğinde ise farklar görülmeye başlanıyor. Mavi detaylar aracın içerisinde de devam ediyor ve direksiyondan vites koluna ve koltuklara kadar uzanıyor.
Aracı hareket ettirmek için motor düğmesine bastığınızda ise sizi sürpriz bir şekilde sessizlik karşılıyor. Bunun sebebi de VW Golf'un yeterli şarj olması durumunda her zaman tamamen elektrikli modda başlaması. Düşük hızlarda araç rahatlıkla tamamen elektrikli olarak kullanılabiliyor ve yeniden şarj edilmesi gerekene kadar 50km ilerleyebiliyor.
Eğer bu durum GTI beklentinizi karşılamıyorsa da endişeye gerek yok. Yaklaşık olarak 50-60kmph hızlarına ulaştığınızda neredeyse fark edilmeden benzin motoru devreye giriyor ve aynı zamanda da bataryayı şarj etmeye yardımcı oluyor. Bu yardımın ana kaynağını, fren yaptığınız zamanlar gibi normalde boşa harcanan enerjinin bataryalara aktarılması. Bataryayı tamamen doldurmak için standart bir ev prizinde yaklaşık olarak üç buçuk saat beklemek yeterli oluyor.
Aracın E kısmı burada sona ererken GT kısmı başlıyor. GTE tuşuna basmanız ile beraber hem motor sesi daha öne çıkıyor hem de daha derin bir egzoz sesi duymaya başlıyorsunuz. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi aracı bu modda kullanmak hem benzinli hem de elektrikli motoru kullanıyor ve bataryaları hızlı bir şekilde boşaltıyor...
Levent Öztürk
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