Volkswagen ID 4, çok net göründü

Volkswagen, elektrikli araç üretmek için oluşturduğu ID alt markasına ait ilk crossover - SUV olacak olan ID 4'ün, şu ana dek gördüğümüz en detaylı gösterimini yaptı. Her ne kadar elektrikli araç hakkında yeni detaylar sunulmamış olsa da, bu gösterim firmanın aracı direkt olarak kameralar önüne çıkarttığı ilk seferdi.
Daha önce firmanın aracı getirdiği, ancak gösterim alanı içerisinde saklı tuttuğu Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ID 4'ün gizli fotoğrafları çekilmişti. Ama burada cam bir duvar, katılımcıların araçla direkt olarak etkileşime girmesine izin vermiyordu.
Yeni fotoğraflarda ID 4'ün ID 3'e göre ciddi bir fark göstermeyeceği açık bir şekilde görülüyor. Ön farlar ve ince ızgara şeridi ID 3 ile neredeyse tamamen aynı ancak tamponun alt panelinde ufak farklılıklar bulunuyor. Yine de temel alınan ID Crozz konseptine bir miktar benzediğini söylemek mümkün.
Arka kısımda da bazı benzerlikler bulunuyor ancak her iki araca bakıldığında tamamen aynı olmadıkları görülebiliyor. ID 3'ün arka ışıkları marka ve stop lambasına doğru içe yönelirken, ID 4'ün arka ışık şeridi VW markasının hemen üzerine kadar bagaj kapağı boyunca ilerliyor. Geri kalan yerlerde ise döner çizgilerden oluşan kamuflaj görevini yapıyor ve büyük detayların çoğunu görmek pek mümkün değil.
VW CEO'sunun birkaç hafta önce Roadshow'a söylediğine göre marka, ID 4'ü Şubat ayında, muhtemelen Chicago Otomobil Fuarı'nda gösterecek ve başlangıç fiyatı da 33.000 dolar civarında olacak.
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