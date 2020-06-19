Volkswagen ID 4'ün Nasıl Görüneceği, Bu Sızıntı İle Birlikte Ortaya Çıktı

Volkswagen'in uzun zamandır beklenen yeni elektrikli SUV aracı ID 4 halen tanıtılmadı. Ama internete sızan bu görüntü, bize ID 4'ün tasarımı hakkında çok fazla ipucu veriyor.