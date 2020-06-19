Volkswagen ID 4'ün Nasıl Görüneceği, Bu Sızıntı İle Birlikte Ortaya Çıktı

Volkswagen'in ID 4 elektrikli SUV aracını ne zaman tanıtacağından halen emin değiliz. Aracın, şu anda iptal edilmiş olan New York otomobil fuarında tanıtılması planlanıyordu. Neyse ki internet bir kez daha öne çıkarak, aracın sızan görüntülerini ortaya sermiş durumda.
CocheSpias Instagram hesabında yayımlanan fotoğraflar, Çinli bir internet sitesinden geliyor gibi gözüküyor. Bu yüzden de bu modelde görülen şeylerin Avrupa ve ABD için geçerli olmayabileceğini unutmamakta fayda var. Yine de daha önce gösterilen kamuflajlı araçla karşılaştırma yapıldığında, modelin çok büyük oranda aynı olacağı tahmin edilebilir.
Volkswagen fotoğraflar hakkında yorum yapmamış olsa da, aracın arka kısmındaki ID 4 markası da dahil olmak üzere her şey açık bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca aracın arka kısmının göreceli olarak tanıdık olan ID 3 hatchback tasarımından en fazla uzaklaşan kısım olduğu da söylenebilir.
Aracın ön kısmı ise ID 3 ile oldukça benzer ve muhtemelen bu akımın daha fazla ID markalı Volkswagen aracında görülebileceği tahmin edilebilir. Farlar neredeyse aynı ve iki farı birleştiren ince çizginin ortasında VW logosu bulunuyor.
Araçta arkadan itiş standart olacakken, dört çeker ise seçime bağlı (opsiyonel) olacak. Aracın, muhtemelen 480 kilometre civarında bir menzile sahip olması bekleniyor.
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