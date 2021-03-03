Volkswagen'in ID Buzz'ı, yeni Çizimlerle Birlikte İyiden İyiye Ortaya Çıktı

Volkswagen, ilk olarak 2025 yılında sunulması planlanan ticari araçlarındaki otonom sürüş sistemleri için yeni bir Ar-Ge programı duyurdu. Ancak duyurunun, pek çok kişi için en önemli kısmı bu değildi. VW, otonom duyurusu ile beraber uzun süredir beklenen ID Buzz'ın üretim sürümü gibi gözüken bir çizim de paylaştı.
VW'nin görsel üzerindeki yazısı "konsept aracı" olsa da, 2017 yılındaki orijinal konsepte göre bu çizimin üretime yakın bir prototip olması anlamına gelebilecek pek çok değişiklik bulunuyor. Neyse ki ID Buzz'ın şekli konsepte sadık kalarak orijinal Microbus'ı hatırlatan görüntüsünü koruyor. Üretim sürümünde aracın ön kısmında "gerçek" bir tampon olmasının gerekebileceğinden endişeleniliyordu ama çizimlerde ufak bir çıkıntı görülse de genel görüntüyü bozacak kadar öne çıkmıyor.
Ön farlar ise konseptin keskin hatları yerine ID 4 crossover'a daha yakın olan daha yuvarlak, uzun bir şekle sahip. Arka farlar da daha büyük ve kasanın yanlarına doğru genişliyor. Kasanın üzerinde ve ön kısımda araca klasik iki tonlu görünüşünü veren metal şerit bulunmasa da çizimde görülebilen bir çizgi Buzz'ın retro renk düzenini koruyacağını öneriyor. Bu aracın üretim modeli olduğunu öneren bir şeyin ise ön tamponda bulunan, konseptinkine göre çok daha işlevsel ve üretilebilir görünen havalandırma olduğu söylenebilir.
Çizimin üretime hazır bir Buzz'ı gösterdiğini öneren diğer detayların arasında ise jantların üretimdeki bir Volkswagen'den alınmış olması, aracın arkasında bir spoylerin bulunması, kasanın alt kısmının ID 4'teki gibi siyah plastik bir kaplamaya sahip olması, daha çıkıntılı bir arka tamponun bulunması ve ön kısımda büyük bir LED parçası yerine gerçek bir VW simgesi bulunması sayılabilir.
Tabii ki burada görülenin gerçek bir üretim modeli Buzz olmama ihtimali de bulunuyor. Ancak bu tür görseller ve çizimler genellikle bilinçli ve bir amaç doğrultusunda yayımlanıyor. Buzz'ın 2023 yılında üretime girecek olmasıyla beraber de VW, aracın önümüzdeki yıl tanıtılacağını söylemişti. Bu da en son üretim tasarımlarının artık belirlenmiş olması ve uzun bir ön-tanıtım kampanyasının başlayabileceği anlamına geliyor. Aracın ID Buzz adını koruyup korumayacağı ise henüz belli değil.
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