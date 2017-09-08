Volkswagen ID Crozz Gerçeğe Bir Adım Daha Yaklaştı

Volkswagen'in ilginç konsepti ID Crozz, sergileneceği Frankfurt Motor Show öncesinde gerçeğe biraz daha yakınlaştı!

Oynat Volkswagen ID Crozz Gerçeğe Bir Adım Daha Yaklaştı Volkswagen'in ilginç konsepti ID Crozz, sergileneceği Frankfurt Motor Show öncesinde gerçeğe biraz daha yakınlaştı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Peki şarjı biten ne yapacak, 35-40 dk istasyonda aracın şarj olmasını mı bekleyecek? Sorunun çözülmesi gerekli. Bu araçlar şimdilik sadece şehir içinde kullanılabilir...

Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Acer IFA 2017'de En Yeni Ürünlerini Tanıttı
Yeni Lenovo Yoga 920 ile Star Wars'ta Renginizi Seçin
Samsung'dan Hata Bulanlara Ufak Bir Servet!
iPhone 7 İçin Kulaklık Girişi mi İstiyorsunuz?
Windows Defender'a Yeni Yetenekler Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir