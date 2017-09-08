Volkswagen ID Crozz Gerçeğe Bir Adım Daha Yaklaştı
Volkswagen'in ilginç konsepti ID Crozz, sergileneceği Frankfurt Motor Show öncesinde gerçeğe biraz daha yakınlaştı!
Bazı tuhaf konseptler dikkat çekmekten öteye geçmese de, Volkswagen'in elektrikli ID ailesi gibi bazı konseptler, eninde sonunda gerçeğe dönüşüyorlar.
Volkswagen, ID Crozz electric crossover'ın yenilenmiş bir sürümünü önümüzdeki hafta Frankfurt Motor Show'a taşıyacak. ID Crozz, gösterişli kırmızı renginin yanında kendisini "üretim modelinde daha da yaklaştıran ön ve arka tarafa" sahip olacak. Konsept bunların dışında pek değişmeyecek...
311 mil menzile ulaşan ID Crozz, 150 kW'lık hızlı şarj cihazına bağlanabiliyor ve 30 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor. Her dingilinde bir elektrik motoru bulunan araç, 302 beygir gücüne ulaşabiliyor ve 160 km/saat hızını aşabiliyor.
Otomobil Frankfurt'ta ortaya çıktığında ona daha yakından bakma fırsatı bulacağız ve gördüklerimizi sizlerle paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
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Peki şarjı biten ne yapacak, 35-40 dk istasyonda aracın şarj olmasını mı bekleyecek? Sorunun çözülmesi gerekli. Bu araçlar şimdilik sadece şehir içinde kullanılabilir...