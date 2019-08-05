Volkswagen ID.R'dan Bir Rekor Daha
Volkswagen'in elektrikli aracı ID.R sadece performans rekorunu kırmadı; bir rekoru daha ele geçirdi!
- Levent Öztürk
VW'nin ID.R aracı Haziran ayında Nürburgring'de attığı turlar sadece elektrik performans rekoru kırmakla kalmadı. Otomobil üreticisinin yeni açıklamasına göre EV, Nordschliefe'de hız gösterisi yaparken aynı zamanda verimlilik rekoru da kırarak bir turu 6 dakika 5.34 saniyede tamamlamak için 24.7kWh harcadı. VW'nin söylediğine göre araba, pist üzerinde sadece bir Porsche 911 GT3'ten daha hızlı ilerlemekle kalmayıp aynı zamanda çeyreği kadar enerji harcadı. Bu durum araba sevdalılarına karşı övünülecek bir şey olmayabilir ama EV yarışları için ileride öne çıkacak bir argüman olduğu kesin.
Bu başarının bir kısmı, frenlerde enerji geri kazanımı aracılığıyla gerçekleşti. ID.R, turu tamamlamak için ihtiyaç duyduğu enerjinin %9.2'ini geri kazanım sayesinde sağlamaktaydı. Hatta ID.R için elektrik sağlayan jeneratör bile çevre dostuydu ve benzin yerine neredeyse salınım yapmayan gliserin kullanıyordu.
VW, tüm bu çalışmasını sadece "övünme hakkı" yapmıyor. ID.R üzerinde kullanılan teknolojinin ilerleyen zamanlarda üretim seviyesindeki araçlara inmesi bekleniyor. Bu açıdan bakıldığında bu rekorun geleceğin bir işaretçisi olduğu söylenebilir. Tabii ki yollarda bir ID'yi bu hızlarda kullanmayacağınız tahmin kesin ancak bu verimlilik ile arada gaza basarken çok üzülmeyeceğimiz de açıkça ortada.
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