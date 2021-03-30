Volkswagen İsmi Değişiyor: İşte Volkswagen'ın Yeni İsmi

CNBC'nin söylediğine göre tüm işaretler, Volkswagen'in ABD'deki işinin adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceğini gösteriyor. Otomobil üreticisi, normalde 29 Nisan tarihinde yayınlaması gereken bir basın açıklamasını kısa bir süreliğine de olsa kendi internet sitesinde zamanından erken yayınladı. VW bu açıklamayı hızlı bir şekilde kaldırdı ancak CNBC, açıklamayı okumayı başardı.
Bu açıklama hakkında bir Volkswagen sözcüsü yorum yapmayı reddetmiş olsa da "firmanın planları ile aşina" olan bir kaynağın ağa söylediğine göre bu belge gerçekti. Açıklamada, bu yeniden markalamanın, firmanın "gelecekteki hareketliliğe adanmışlığının bir göstergesi" olduğu belirtiliyordu. Söylenilene göre bu değişiklikle beraber Volkswagen EV'ler, daha açık renkli VW logosu ile yeni Voltswagen markalamasını taşıyacak. Bundan sonra firmanın üreteceği benzinli araçlar ise firmanın eski, koyu mavi VW amblemini taşımaya devam edecek.
Son zamanlarda geleneksel otomobil üreticilerinin büyük bir kısmı EV-merkezli yeniden markalamalara odaklanmaktaydılar. Örneğin Ocak ayında GM, klasik logosu "sıfır emisyonlu geleceğin temiz gökyüzünü" anımsatacak şekilde değiştirdi. Ayrıca yeni tasarım, firmanın Ultium batarya teknolojisi ile de görsel bir etkileşime sahip. Volkswagen için ise bu değişim, firma tarihindeki çok önemli bir noktada geliyor. Firma, 2030 yılına kadar 300EV modeli sunmayı ve Avrupa'da sattığı araçların en az %60'ının hibrit veya bataryalı elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor...
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